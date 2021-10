Comment Ed Sheeran est devenu une machine à cash...

À l'occasion de la sortie de son quatrième album "=", L'Echo décortique la "méthode Ed Sheeran", qui a fait passer l'artiste de chanteur de pubs londoniens à magnat de l'immobilier.

Une voix puissante et juvénile, quelques arpèges binaires qui rappellent le "Smalltown Boy" des Bronski Beat et un gros kick électro qui vient décrocher les épaules. C'est ce que les auditeurs du monde entier ont découvert à l'écoute de "Bad Habits", le dernier single d'Ed Sheeran qui culmine à l'heure actuelle à plus de 607 millions de streams sur Spotify. C'est beaucoup. Énorme même. Mais c'est encore peu en comparaison avec "Shape of You", qui atteint presque les trois milliards (!) de streams sur la même plateforme.

Ed Sheeran - Bad Habits

Des chiffres hallucinants, qui viennent placer le plus célèbre des rouquins à la deuxième place des artistes les plus streamés de la planète, derrière l'intouchable Justin Bieber, mais qui ont surtout fait de l'Anglais l'un des artistes les plus riches du monde. Comment expliquer cet incroyable succès? Quelques éléments de réponse.

Un univers fluide et moderne

Qu'on aime ou qu'on déteste, il faut reconnaître à Ed Sheeran un certain talent pour les mélodies accrocheuses, accolées à un songwritting tendre et intime. Son plus gros succès, "Shape of You", a obsédé la terre entière avec trois petites notes, tandis que la ballade folk "Perfect" a donné des envies de mariage à des millions de couples. Sa méthode? Des chansons simples basées sur son quotidien, ses chagrins d'amour et ses questionnements de jeune trentenaire, tout en embrassant les genres en vogue, de l'électro à la folk.

200 millions de livres C'est la fortune du chanteur estimée par le tabloïd anglais The Sun en 2019.

Ajoutez à cela une dégaine de "bon copain" qui confère au personnage une étonnante proximité avec son public et vous avez la recette secrète pour conquérir les cœurs, surfer sur les ondes et remplir les stades.

Magnat de l'immobilier

Une recette qui fait mouche également du côté du portefeuille, puisque le magazine Forbes plaçait le chanteur à la 6e place des artistes les mieux payés au monde avec 64 millions de dollars engrangés en 2020.

Le tabloïd anglais The Sun estimait même la fortune totale du chanteur à plus de 200 millions de livres en 2019. Un joli pactole qui a poussé l'artiste de 30 ans à se diversifier, jusqu'à devenir récemment un ponte de l'immobilier londonien. Le quotidien britannique Evening Standard indique qu'Ed Sheeran possède actuellement plus de 30 propriétés, dont un domaine de plus de 6 hectares dans le Suffolk, pour une valeur totale d'environ 72 millions d'euros.

