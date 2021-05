Il n’avait pas sorti d’album depuis cinq ans mais ça ne l’empêchait pas d’y penser fort. Marka, il est comme ça. Il ne lâche rien. Et voici "Terminé Bonsoir"!

Il n’avait pas sorti d’album depuis cinq ans mais ça ne l’empêchait pas d’y penser fort. Marka, il est comme ça. Il ne lâche rien. Et sur cet opus, le Bruxellois parcourt le spectre de ses amours musicales, de la country façon Ennio Morricone au funk et au reggae. Dans l’âme, Marka est resté un vrai rocker. Mais un rocker très attaché à sa famille et à ses amis vrais. Du coup, les textes des chansons sont signés par Jacques Duvall, Gilles Dal, Saule et même Myriam Leroy, pour ne citer qu’eux.

On a un faible pour «Poulette» et «Tu es formidable». D’ailleurs, pour rester sur la note family & friends, on entend la voix de Laurence Bibot sur «Poulette». Pour accompagner l’album, l’artiste propose son autobiographie, éditée par Lamiroy. Elle déborde d’anecdotes décrites avec son humour très second degré.

Sans Angèle ni Roméo Elvis

Les Français découvrent ou redécouvrent Marka, par l’entremise de ses enfants célèbres Angèle et Roméo Elvis. Des enfants à qui il dédie «Le Daron» (voir le clip ci-dessous) et qui n’ont pas mis leur grain de sel dans cet album. «Terminé Bonsoir» ne sonne pas la fin de la récré pour Marka qui promet un retour sur scène dès que possible.

Nouvel album “Terminé Bonsoir”

Marka Autoprod. Note de L'Echo: 3/5