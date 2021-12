Dans son nouvel album, Alicia Keys livre les clés de son univers

Pour son huitième album "Keys", sorti ce 10 décembre, Alicia Keys a voulu retourner à ses racines et offre en cadeau à son public les clés de son univers.

Elle a vendu plus de 65 millions d’albums, récolté une quinzaine de Grammy’s et est, à raison, considérée comme l’une des plus grandes artistes féminines de R&B et de soul. Mais voilà, pour son huitième album, sorti ce week-end, Alicia Keys a voulu retourner à ses racines. Et celles-ci viennent du jazz. Lors d’une session d’écoute, que nous avons pu suivre via Zoom, la chanteuse a tenu à détailler morceau par morceau ce qui constitue son tout nouvel album "Keys", au feeling jazzy et au son bluesy.

Si la première partie de l’album est somme toute assez classique, Alicia Keys propose de "déverrouiller" ses propres compositions dans la seconde.

Comme toujours, Alicia Keys compose au piano des ballades principalement, comme ce "It Is Insane" qui pourrait être jouée dans un petit club. Les clés de son univers, voilà ce qu’elle a tenu à nous offrir en cadeau – avec un message élégant en guise de vœux: "Soyons les plus brillants, soyons les plus magnifiques!".

Si la première partie de l’album est somme toute assez classique, Alicia Keys propose de "déverrouiller" (unlock) ses propres compositions dans la seconde. Et aligne ainsi des remixes qui proposent un son plus urbain et hip-hop ou qui imaginent que Ella Fitzgerald pourrait croiser Portishead… Pourquoi pas? Les deux faces de "Keys" sont séduisantes mais s’adressent-elles aux mêmes audiences? Pas sûr.

Alicia Keys, "Best Of Me (Unlocked)"

Lire aussi Alicia Keys se recentre sur l'essentiel

Sauf si les audiences en question s’avèrent prêtes à franchir les portes dont Alicia leur donne les clés? "Débarrasse-toi de tes clichés, tout est en ton pouvoir, débarrasse-toi de ton armure", chante-t-elle sur "Nat King Cole", un hommage à ce géant du jazz. À quarante ans, Alicia Keys est plus que jamais une femme et une artiste affirmée. Et une fameuse girlboss. Ses messages valent la peine d’être entendus.

Vue en plein écran Pochette du nouvel album d'Alicia Keys".