De la musique avant toute chose

Annulée l’an dernier, la Fête de la Musique reprend ses droits. Du 18 au 21 juin, il va nous falloir choisir parmi les centaines d’événements gratuits organisés en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rock, pop, électro, jazz, à Namur, Liège, Charleroi et ailleurs, pour les grands et les enfants, chanson, fanfares, rap, DJ sets et cover bands: à quelques détails près, l’offre de la Fête cru 2021 nous ramène au monde d’avant! Parmi ces détails en tout cas: les jauges autorisées, évidemment, de 200 personnes maximum en intérieur, et 400 en extérieur. D’où, cette année le passage obligé par la réservation, sur le site dédié, où le programme indique aussi que certains artistes se produiront plusieurs fois ici et là au cours de ce week-end.

Nicolas Michaux en trio, Françoiz Breut et Saule, Robbing Millions ou encore River Into Lake au Cirque Royal, Pierres au Botanique, ou cette esplanade de la Cité Administrative transformée en site de quasi-festival avec deux scènes, un bar et un food-truck pour accueillir Isha, Frenetik, It It Anita, La Jungle, Great Mountain Fire et BRNS notamment: oui, on se croirait revenu à la normale.

La salle Henry Le Bœuf accueillera le Belgian National Orchestra (Ryan McAdams à la direction, Solenne Païdassi au violon) pour 90 minutes de Ligeti, Barber et Dvořá

Certains lieux exceptionnels en sont également, comme le Vaux-Hall qui, dans le cadre de Hello Summer, a programmé ce lundi 21 le duo électro/jazz/rock Glass Museum (qui sera aussi à Liège et Visé), Lo (vainqueur de la dernière édition du concours Du F Dans Le Texte) et les instrumentistes doués de Tukan (gagnants du Concours Circuit). Et du classique? Oui, notamment ce lundi soir à Bozar, où la salle Henry Le Bœuf accueillera le Belgian National Orchestra (Ryan McAdams à la direction, Solenne Païdassi au violon) pour 90 minutes de Ligeti, Barber et Dvořák.

Envie de prendre le large? Poussez jusqu’à Izel ou Marche-en-Famenne: les restrictions n’y ont pas empêché les équipes de programmation de proposer à nouveau de belles affiches, sur lesquelles on retrouve notamment Glauque, YellowStraps, The Brums, River Into Lake ou encore les filles funky de Juicy.