Gojira, c'est du death metal, mais pas que!

Au fil des albums («Fortitude» est le septième tandis que le précédent, «Magma», fut nommé aux Grammy Awards), le groupe semble peu à peu faire primer la mélodie sur la technique. C’est probablement aussi ce qui explique cet intérêt d’un public plus large. «On a toujours essayé de trouver un équilibre dans le groupe», reprend Mario. «Avant tout, nous sommes des fans de musique et de vrais musiciens. La technique nous fascine, dès le début. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis passé de Metallica au death metal. Mon but était justement d’arriver à être le plus technique possible. Je voulais pousser, pousser, aller plus vite, faire des choses incroyables sur les cymbales, de la polyrythmie, et j’ai un peu entraîné les autres avec moi. Aujourd’hui, après 25 ans de carrière et à nos âges, nous sommes un peu plus portés sur l’essentiel. Nous avons envie d’écrire des morceaux qui veulent vraiment dire quelque chose.» Mais il reste ici et là des bribes de pure technique? «Dans des morceaux comme ‘Into the storm’ ou ‘Grind’, la technique restera pour nous une signature, parmi d’autres.»