Hagit Hassid-Kerbel (Musica Mundi): "L’élitisme, c’est la recherche de la perfection"

Elle parle avec un enthousiasme communicatif. C’est qu’il fallait y croire, en 1999, pour créer, en Brabant wallon, un festival et un stage de musique classique destiné aux futurs musiciens professionnels. Mais rien n’arrête Hagit Hassid-Kerbel , cofondatrice de Musica Mundi . Un projet qui, en septembre 2018, devenait la Musica Mundi School dans l’ancien couvent de Fichermont , à une volée de boulet du lion de Waterloo.

L’école accueille aujourd’hui 35 jeunes musiciens de 11 à 18 ans, venus d’Europe, d'Australie, de Malaisie, de Chine, de Biélorussie... Pourquoi un tel succès? «Parce que les jeunes qui étudient la musique en parallèle avec leur scolarité sont dans un stress permanent pour gérer au quotidien ces deux univers qui ne se parlent pas», souligne Hagit. «La M usica Mundi School, elle, associe selon un timing rigoureux, à la fois des cours généraux du secondaire et d’enseignement musical auprès de professionnels confirmés. »

Diplômes "high level"

L’an passé, les premiers diplômés d’un cycle complet ont tous été acceptés dans les plus prestigieuses écoles de musique de la planète: la Juilliard School de New York, le New England Conservatory de Boston, la Barenboïm Academy à Berlin, les conservatoires de Paris, d'Amsterdam...