Idles, Couperin, Ozya: vos 3 albums du week-end

Que vous faut-il à une semaine de Noël? Une grosse tempête avec le quintet punk et british Idles, un peu d'intimité avec le jeu de clavecin de Frédérick Haas ou simplement quelques bons rythmes pour vous déhancher avec Ozya? Voici vos 3 CD du week-end.

1. Du rock avec Idles

"MTT 420 RR" s’intitule le morceau introductif du nouvel album de Idles, décidément très productif. Un titre qui en donne directement le ton, l’inclination: d’abord calme, feutrée presque, la composition s’envole peu à peu à coups d’ailes vigoureuses données par le synthé, crescendo, le chanteur répétant "Are you ready for the storm?", pour se terminer sur une conclusion en effet plus menaçante. Cette impression œil du cyclone se retrouve dans les 14 morceaux de "Crawler", où les moments de quiétude quasi inquiétante et surnaturelle alternent avec d’autres, plus furieux ("The Wheel") ou carrément apocalyptiques, dans le coup de tonnerre death punk de 30 secondes intitulé "Wizz".

Au cours de cet album prolixe, le quintet de Bristol s’aventure donc dans des terrains plus sobres, toujours sombres, mais plus construits, voire raffinés ("When The Lights Come On"), se permet même une ballade ("The Beachland Ballroom"), un "Progress" aérien et hypnotique (progressif?), morceau où Joe Talbot chante plutôt que d’éructer. Il se met même au rap parlé sur "Car Crash".

Ce qui ne signifie pas que Idles renie son passé ou son identité, à entendre des morceaux abrasifs comme "Meds", "Crawl!", "The New Sensation" ou "Stockholm Syndrome", tous avec basse lourde et guitare cisaille de Mark Bowen à la Jean-Marie Aerts portant un timbre vocal rauquissime. Mais toujours, à l’instar de "King Snake", Idles soigne la mélodie, ce qui est plutôt... idéal. | B.R.

"King Snake", Idles

2. Du classique avec François Couperin

Quinze ans après avoir enregistré une première partie des 3e et 4e Livres de François Couperin, Frédérick Haas achève le cycle de ces pièces qui figurent parmi les plus emblématiques du clavecin. Pour servir cette musique si française, un instrument qui l’est tout autant, un authentique et rarissime clavecin de Henri Hemsch de 1751, facteur d’origine allemande qui, émigré à Paris, contribua au rayonnement de l’école française. Le "Hemsch" de Frédérick Haas, son complice de longue date, est vraiment taillé sur mesure pour ce répertoire tout en nuances, avec ses basses profondes et ses couleurs d’une très grande subtilité.

Les mouvements lents du 3e Livre y sont particulièrement éloquents, portés par un claveciniste qui voit en Couperin, nous confie-t-il, "le compositeur qui a le plus absolument sondé et déployé les beautés essentielles, les puissances narcotiques du clavecin! Chaque fois que je reviens à sa musique, c’est une évidence, avec le sentiment intime d’un bonheur profond. Il est peu d’œuvres qui me donnent à ce point la sensation de m’y retrouver chez moi." Et comme Haas nous invite chez lui... | St.R.

Frédérick Haas présente son nouvel album qui porte sur les pièces des 3e et 4e Livres de Couperin

Classique "Pièces des 3e et 4e Livres" Composé par François Couperin Interprété par Frédérick Haas au clavecin Label: Hitasura Note de L'Echo:

3. De l'électropop avec Ozya

La Bruxelloise Mariana Toutziarakis a choisi Ozya comme nom de scène pour ce projet solo électropop de grande qualité. Cette jeune femme a suivi, jusque-là, l’itinéraire de nombreux jeunes artistes, concours musicaux et participation à des télécrochets comme The Voice France, avant de frapper à la bonne porte. Celle du producteur britannique Tim Bran. Le même ayant collaboré avec London Grammar, Aurora ou KT Tunstall ne pouvait qu’être séduit par la voix chaude et profonde de la Belge.

Lorsqu’on écoute sa reprise de "Here Comes The Rain Again" de Eurythmics, on est surpris par une certaine similitude avec Annie Lennox. Carrément, oui. Ozya se dit également très inspirée par Jeff Buckley. Elle crée ses propres chansons en collaboration avec d’autres artistes tels Kris Dane et réalise elle-même ses vidéos. Ozya appartient à la génération DIY et elle est douée. Une artiste à suivre et à encourager. | J.L.

"Here Comes The Rain Again", Ozya