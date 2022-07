Engagé et féministe, catho mais pas bigot, à la fois académique et moderne, le compositeur liégeois César Franck, devenu Français, voit fleurir intégrales et concerts pour le bicentenaire de sa naissance. L'occasion de bousculer bien des idées reçues sur "le père Franck" en compagnie du musicologue Joël-Marie Fauquet, son intarissable biographe.