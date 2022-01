Joan as Police Woman/Tony Allen/Dave Okum : "The Solution Is Restless" (Pias)

Dans "The Solution Is Restless", l'Américaine Joan Wasser rend un bel hommage à Tony Allen, le batteur nigérien disparu en avril 2020.

Joan Wasser, aka Joan As Police Woman, a été subjuguée par un voyage qu'elle a effectué en Afrique en compagnie de Damon Albarn. Elle l'a aussi été lors de son compagnonnage en Centre-Afrique, avec Benjamin Lazar Davis, qui a débouché sur un excellent album électro, "Let It Be You". Elle y a d'ailleurs rencontré le percussionniste africain Tony Allen, au style joliment bégayant, au travers d'un ami commun, Damon Albarn, lequel chante "Get My Bearings" en duo avec la "policière".

Dans "The Solution is Restless", Joan As Police Women pose sa voix sur dix compositions souvent alanguies à l'envi du "batteur", qui conviennent parfaitement à sa voix traînante et chaude.

L'album oscille entre trip-hop ("Masquerader") et soul ("Take Me To The Leader"). Il se remplit, par moments, de phrases de piano (toujours Damon Albarn sur le deuxième morceau) invitant l'esprit à s'échapper.

Modulant superbement sa voix (l'angélique "Enter the dragon"), la chanteuse s'intègre parfaitement aux arabesques sur "Geometry of You", volutes soufflées par Ton Allen et dave Okumu à la basse et guitare. Elle se permet aussi un clin d'oeil au "Sound And Vision" de Bowie avec "The Love Has Got Me", et à Steely Dan par moments.

Ceci alors que "Perfect Shade of Blue" et sa trompette évoque un St Germain enfin bavard. Un bel hommage à Tony Allen, disparu en avril 2020. Son rire surgit d'ailleurs à la fin du dernier morceau, "The Solution Is Restless".