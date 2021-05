L'album d'Arno qui donne envie de "Vivre"

Notre rockeur national revisite ses classiques en mode intime avec et le pianiste français Sofiane Pamart. C'est "Vivre".

Bien sûr, les accidents de la vie peuvent être de très mauvais goût. Ainsi, alors que sort cet album né de la rencontre entre notre Arno national et le pianiste français Sofiane Pamart , le Belge a dû, pour raisons de santé, annuler toute interview avant cette sortie . Dont celle prévue pour L’Echo. Sur cet album qui apparaît comme une digression audacieuse dans un répertoire furieusement rock, on avait quelques questions. Pourquoi, par exemple, revisiter des titres méga connus de l’Ostendais dans des versions uniquement pianistiques?

Nostalgie

L’intéressant ici, c’est que Sofiane Pamart apporte par son interprétation des mélodies «arnoesques» la dose de mélancolie et de nostalgie que l’on peut sentir chez l’Arno d’aujourd’hui. Et plutôt qu’un album conçu pour les grandes scènes, on reçoit cet opus comme une pièce intimiste qu’on écouterait, par exemple, en petit comité, dans un salon feutré.