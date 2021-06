La petite musique du Parlement Européen

Le Parlement européen offre une saison de concerts classiques de haut niveau, chaque jour de l’été, sous le kiosque du Musée Wirtz. Une jolie parenthèse bucolique.

On reproche souvent aux institutions européennes leur côté désincarné, «mais il n’y a pas que la législation!», tranche Klaus Welle, Secrétaire général du Parlement européen depuis 12 ans. Et depuis l’an passé, il alloue quelque 50.000 euros pour faire jouer des musiciens en provenance de toute l’Europe sous le kiosque du Musée Wiertz, restauré selon les canons de la Grèce et de la Rome antiques, et peuplé de bustes de philosophes dont le Parlement a commandé les copies au Musée du Cinquantenaire, tandis que la maison du peintre elle-même fera l’objet d’une rénovation avant d’ouvrir au public en 2024.

Une seconde vitrine, après la Maison de l’Histoire européenne, «pour donner un accès à l’Europe par d’autres voies et dont la musique n’est pas le moins importante», dit-il à l’issue du concert inaugural de la seconde saison des Citizen’s Garden Concerts, le 31 mai dernier.

"En venant jouer ici, ces musiciens deviennent les ambassadeurs de valeurs qu’ils portaient déjà en eux comme la paix, la solidarité et l’universalité." Maria Grazia Tanese Programmatrice musicale du Parlement européen

À l’abri d’une grande tente berbère, on pouvait tout à loisir écouter la «Deuxième partita» de Bach sous l’archet de la jeune violoniste lettone Elina Buksha, qu’on entendra encore le 8 septembre accompagner le gazouillis des oiseaux, tandis qu’on percevait, au loin, le brouhaha de la circulation intense du quartier européen.

«Ce sont des musiciens de toutes les nationalités, tous instruments confondus (sauf le piano) et dans tous les styles. En venant jouer ici, ils deviennent les ambassadeurs de valeurs qu’ils portaient déjà en eux comme la paix, la solidarité et l’universalité», explique Maria Grazia Tanese, responsable d’une programmation musicale qui se poursuit chaque jour jusqu’au 30 juin, à 13h, puis du 1er au 16 juillet, à 18h, et qui reprendra à 13h, du 1er au 30 septembre.

Citizens’ Garden classical concerts

50 récitals gratuits

En tout, une cinquantaine de récitals gratuits d’une demi-heure lors desquels on entendra le flûtiste Marc Grauwels, les jazzmen Steve Houben et Jean-Louis Rasinfosse, le violoncelliste Mischa Maisky ou, en clôture, les violonistes Sylvia Huang et Roby Lakatos.

Autant de concerts qui s’inscrivent dans le plan mis en place par Klaus Welle en mars 2020 pour faire face à la crise du Covid. «Une stratégie à trois piliers», détaille-t-il: «la protection des personnes, la continuité des activités du Parlement et la ‘solidarité pratique’ dont font partie ces concerts, les mille repas par jour que nous offrons aux nécessiteux, l’aide aux transferts vers les hôpitaux et l’ouverture de nos bureaux désertés pendant la pandémie à 200 femmes sans-abri. On a vraiment essayé de faire quelque chose pour la communauté. C’était de notre responsabilité.»

