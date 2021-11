Le Fifty Lab, nouveau porte-étendard de la découverte musicale

Avec une démarche de programmation collaborative axée sur les talents émergents, le festival bruxellois Fifty Lab veut partir au front contre l'uniformisation des affiches.

Il faut bien avouer que le concept est intelligent. Un petit festival niché dans plusieurs salles iconiques du centre de Bruxelles, dont les artistes sont soigneusement sélectionnés par les programmateurs des festivals les plus cool d'Europe. C'est le principe du Fifty Lab, dont l'édition 2021 a débuté mercredi 17 et se terminera ce vendredi 19 novembre.

Dans le détail, le Fifty Lab est le concept imaginé en 2019 par l'agence Fifty PR et KuratedBy, agence en charge, entre autres, de l'organisation du Dour Festival.

"Il y a 40.000 nouveaux morceaux qui sortent par jour sur Spotify. Notre rôle, c'est de faire le catalyseur et de ne proposer que ce qui est pur, le nectar." Mathieu Fonsny Programmateur du Fifty Lab

L'équipe s'est basée sur le modèle d'un "showcase festival", à l'image des Trans Musicales de Rennes ou du Pitchfork Avant-Garde de Paris, soit un festival dont les concerts se tiennent dans différentes salles, en comité souvent relativement restreint, et qui font la part belle aux artistes émergents. "Pour le Fifty Lab, nous souhaitons mettre en avant les groupes émergents et les artistes qu'on espère être les grands groupes de demain. Notre boulot consiste donc à écumer les salles de concert toute l'année, pour proposer au festival ce qui colle exactement à son ADN. Avec la spécificité que nous programmons également des artistes que 20 festivals nous ont recommandés", explique Mathieu Fonsny, responsable de l'organisation KuratedBy. "Nous vivons dans une époque où nous sommes inondés de propositions, de notifications. Il y a 40.000 nouveaux morceaux qui sortent par jour sur Spotify. Notre rôle de curateur, c'est de faire le catalyseur et de ne proposer que ce qui est pur, le nectar."

Anti-uniformisation

Si la démarche est ambitieuse, elle se situe pourtant à contre-courant des festivals plus traditionnels. Le Fifty Lab sort du paradigme bien établi de la programmation qui consiste à proposer une grosse tête d'affiche, des artistes confirmés et quelques groupes émergents. "Ici, seuls Gabriels et Peet bénéficient d'une petite renommée, tout le reste ce sont des découvertes à faire", commente Mathieu Fonsny. "Ça va à l'encontre de l'uniformisation du secteur et même de la société. Ces artistes ont tous une vraie personnalité, une valeur unique. C'est ce qui fait que cet événement n'est pas le même que celui d'à côté", ajoute-t-il.

"Le public doit venir à l'aveugle, en faisant confiance aux festivals qu'il connaît qui ont programmé un artiste. C'est tout le challenge." Mathieu Fonsny Programmateur du Fifty Lab

Une telle mécanique comporte également son lot de défis, dont le plus périlleux peut se résumer en une seule question: Comment convaincre le public de venir voir des artistes qu'il ne connaît pas? "C'est tout le challenge", avoue Mathieu Fonsny. "Le public doit venir à l'aveugle, en faisant confiance aux festivals qu'il connaît qui ont programmé un artiste. Par exemple, le Primavera Festival de Barcelone, avec qui nous avons collaboré l'an dernier, a découvert avant tout le monde Radiohead ou Björk. Il faut que le public se dise que l'artiste qu'ils ont programmé pour nous sera peut-être la nouvelle Björk ou le nouveau Radiohead. Il faut donc une bonne dose de curiosité, mais c'est effectivement notre grand défi."

49 concerts, cinq lieux, trois jours

Pour mettre en musique sa programmation, le Fifty Lab a choisi pour la première fois de s'étirer sur trois jours, à la place de deux initialement, soit du mercredi 17 au vendredi 19 novembre. Le concept est toujours le même: un ticket unique au tarif de 49 euros, qui donne accès à la totalité des 49 concerts, répartis entre cinq lieux iconiques du centre de Bruxelles: l'AB Club, le Bonnefooi et l'Archiduc, auxquels s'ajoutent le Beursschouwburg et le Viage (une salle située sous le casino de Bruxelles) qui viennent remplacer La Madeleine et Fformatt.

Le tout représente une capacité totale d'environ 1.000 personnes. Une jauge restreinte, mais qui assure des salles remplies, ou presque, selon Mathieu Fonsny. "Pour la soirée de jeudi, nous avons eu environ 900 personnes au total. Pour des groupes émergents, ce n'est parfois pas facile, mais tous les groupes ont joué devant beaucoup de monde, donc c'est un vrai succès pour nous."

Une belle machine bien huilée, dont le budget représente environ 5% du budget du Dour Festival. Joli.

Côté programmation... C'est la jungle! Entre hip-hop, post-rock, gabber ou jazz, il y en a pour tous les goûts. On notera tout de même la présence de jeunes loups de la scène belge comme Echt! et Tukan, deux groupes qui marchent à grands pas dans les traces de Battles et Tortoise. On retrouve également la chanteuse et productrice Meyy, en passe de devenir notre FKA Twigs locale. La journée de vendredi sera certainement marquée par les mélodies électroniques de la Française Crystallmess (recommandée par le Horst Festival) et par la douceur soul de NNavy (programmée par le Montreux Jazz Festival).

