Le Français Jonathan Fournel lauréat du Concours Reine Elisabeth 2021

Jonathan Fournel a étudié à la Hochschule für Musik de Saarbrücken sous la direction de Robert Leonardy, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Depuis 2016, Jonathan Fournel est artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la direction de Louis Lortie, et a été nommé révélation classique de l'Adami en 2017.

Pas de Belge en finale



Les finalistes ont interprété chacun un concerto de leur choix et l'œuvre imposée de Bruno Mantovani, "D'un jardin féérique", composée spécialement pour cette session. Les candidats ont reçu cette œuvre le jour de leur entrée à la Chapelle Musicale. Ils ont donc eu une semaine, ni plus ni moins, pour étudier l'œuvre, sans aide extérieure. Lors de leur prestation, les différents candidats étaient accompagnés par le Belgian National Orchestra. Jonathan Fournel (France), Sergei Redkin (Russie), Keigo Mukawa (Japon), Tomoki Sakata (Japon), Vitaly Starikov (Russie) et Dmitry Sin (Russie) étaient les six candidats qui ont accédé à la finale du concours.