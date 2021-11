Le Sounds rouvre ses portes après plus d'un an et demi de silence...

Lieu culte du jazz à Bruxelles, le Sounds, club mythique fermé dans un silence de mort durant le confinement en 2020, rouvre ses portes en fanfare ce 18 novembre, comme nous le confie Joachim Caffonnette, pianiste et membre du "band" à l'initiative de cette résurrection: le collectif Sounds live.

Pianiste de talent, Joachim Caffonnette connaît très bien le Sounds pour y avoir, du temps de Sergio Duvalloni et Rosy Merlini - lesquels ont officié derrière le bar durant 35 ans - non pas fait ses gammes, mais ses débuts en concert, et joué très régulièrement quinze années durant.

Né au cours du confinement, au moment où les lumières s'éteignaient dans ce club de jazz désormais légendaire qui a vu notamment se produire toutes les pointures belges, bien sûr, mais aussi John Scoffield ou Mark Turner, ce projet un peu fou fut lancé via un crowdfunding, lequel a réuni en quelques semaines plus de 35.000 euros pour plus de 300 donateurs, dont des musiciens de jazz connus, voire encore étudiants. Pas étonnant dans un pays véritable vivier de jazzmen, où, paradoxalement, les lieux où se produire, à Bruxelles particulièrement, se font de plus en plus rares...

Dans ce quartier d'Ixelles centre, il y eut Le Bierodrome qui proposait du jazz, et Le Grain d'orge qui donnait plus dans le rhythm and blues, comme le faisait au départ le Sounds. Vous faites revivre un de ces lieux alors que l'on était plutôt dans une tendance à la disparition de ce genre d'endroits?

Un fait contre lequel je me bats depuis longtemps. J'ai été président des Lundis d'Hortense durant trois ans, et, au cours de mon mandat, ma volonté fut constamment d'aider ces lieux, en tentant de sortir de la Jazz Station, qui propose un concert par semaine, afin de programmer dans d'autres lieux, en les valorisant et aidant financièrement, car le modèle économique en est très compliqué : c'est un bar où l'on peut demander une entrée, certes, mais qui ne va jamais couvrir les frais, dont la rétribution les musiciens.

La scène jazz bruxelloise et belge paraît toujours aussi vivante et vibrante...

Elle est encore plus foisonnante qu'il y a vingt ans. En moyenne, 5 musiciens sortent chaque année de chacune des 5 académies de jazz belges... Ceci alors que l'on ne dénombre que trois clubs à Bruxelles.

Et le manque de lieux s'explique donc par des raisons économiques uniquement ?

Oui, car c'est une économie peu subventionnée : le plus gros contrat-programme en jazz, c'est chaque année 200.000 euros pour un label ou l'autre, ou Les lundis d'Hortense. Si l'on compare cela au théâtre ou à la musique classique, c'est peanuts! Avec le Sounds, nous avons réfléchi à un modèle qui puisse tenir la route.

Le but finalement serait-il de redémocratiser le jazz ?

Notre projet se veut transversal dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau de l'offre artistique que du public auquel on s'adresse : nous avons envie d'avoir ce côté estudiantin, car les étudiants en jazz sont nombreux, et parce que l'on note un engouement des jeunes en général pour cette musique, quoi qu'on en dise.

J'ai, à l'époque, rencontré Emmanuel André, l'un des autres membres du collectif à l'origine du projet et professionnel de la communication, dans un club éphémère qui s'appelait Bravo, victime des problèmes économiques que peut rencontrer ce genre d'endroit : un lieu incroyable qui proposait des jam-sessions, par exemple, le mercredi, et qui affichait complet jusqu'à 4 h du matin. Nous avons pu observer comment les différents publics s'y croisaient dans une osmose que nous voudrions recréer.

Nous avons donc réfléchi également à une politique de prix d'entrées en fonction des budgets de chacun. Par ailleurs, la jam du mercredi sera gratuite.

Il y a donc un renouvellement du public ?

En effet. Il semble dépoussiérer cette musique qui a pris une tournure élitiste, ce qu'elle n'était absolument pas au départ. Le fait que le jazz soit rentré dans les conservatoires et les salles de concert démontre le respect que cette musique a acquis et, en même temps, cette institutionnalisation a contribué à la rendre plus élitiste et lui a conféré une image très bourgeoise. Au niveau artistique, le but du Sounds est de proposer effectivement ces jam-sessions où tout le monde se rencontre, où chaque musicien qui connaît les standards aura l'occasion de se produire devant un public.

Jazz parade La réouverture ce soir du Sounds prendra l'allure d'une grande parade de trois semaines qui verra défiler tous les musiciens qui ont fait les beaux jours du lieu: un véritable festival qui débutera ce soir par les performances du trompettiste Jean-Paul Estiévenart qui partagera l'affiche avec les saxophonistes Bart Defoort et Franck Vaganée, la pianiste Nathalie Loriers, le batteur Pierre Antoine et le contrebassiste Sam Gertsmans. A la fin du mois, ce sera le grand Philip Catherine qui revisitera le club qu'il connaît par coeur, le Brussels Jazz Orchestra créchera dans le lieu qui l'a vu naître il y a 25 ans forcément en décembre. "Nous comptons par ailleurs programmer une fois par mois, ajoute Joachim Caffonnette un orchestre de swing traditionnel, du rhythm and blues qui était présent dès l'origine au Sounds, du jazz manouche et par ailleurs de l'avant-garde la plus pure".

Sounds Live asbl Rue de la Tulipe, 28,1050 Bruxelles.

www.sounds.brussels

Le plus gros contrat-programme en jazz, c'est chaque année 200.000 euros pour un label ou l'autre. Comparéa au théâtre ou à la musique classique, c'est peanuts! Joachim Caffonnette Pianiste du Sounds Live