Les Rolling Stones ont perdu leur métronome Charlie Watts

La planète rock pleure un de ses géants. Charlie Watts a rendu l'âme ce mardi dans un hôpital londonien. Âgé de 80 ans, il avait subi une intervention médicale plus tôt cette année et annoncé qu'il ne prendrait pas part à la tournée américaine des Rolling Stones programmée l'an prochain.

Le percussionniste avait rejoint les enfants terribles du rock en 1963, quelques mois à peine après leurs débuts sous la férule de Brian Jones, Mick Jagger et Keith Richards. Passionné de jazz et grand fan de Charlie Parker, il était considéré comme la force tranquille du groupe, apportant une certaine sérénité en contrepoids aux excès de ses acolytes. Fidèle à sa femme Shirley depuis plus de cinquante ans, il avait, très brièvement, plongé dans la drogue et l'alcool au tournant des années 1980.