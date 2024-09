Bruno Coppens, humoriste: "Le classique n’est pas une musique sacrée"...

Avec «Le bel héros de Ravel», l’humoriste Bruno Coppens s’associe à la pianiste Irina Lankova lors du «Max Festival», à Tourinnes-la-Grosse. Oui, on peut rire de tout…

«Le bel héros de Ravel» fera-t-il la part belle à vos jongleries verbales?

Oui, même si je joue surtout sur la dérision en m’inspirant de la vie de Maurice Ravel . Ainsi, pendant la guerre, il avait voulu s’engager dans l’armée, mais il lui manquait deux kilos pour atteindre les cinquante exigés . Il a heureusement survécu au conflit, ce qui nous vaut sa musique. Irina va jouer «Ma mère l’Oye», avec «Le Petit Poucet», «La Belle au bois dormant» et «La Belle et la bête». Devinez qui sera la Belle…

…sur vos propres textes?

Je propose bien sûr une version 2024 de ces contes, en évoquant la question de l'identité du genre, le wokisme, et tout cela. À ce propos, saviez-vous pourquoi on l'appelle le Petit Poucet? Parce qu’il scrolle avec son pouce toute la journée sur son iPhone. Et comme il savait que son père l'avait entraîné dans la forêt pour le perdre, il avait téléchargé l’application de géolocalisation pour que l’on puisse le suivre.