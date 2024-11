Bryce Dessner (The National): "C’est la première fois que je présente mes œuvres à Bruxelles"

Star du rock, le guitariste américain nourrit également une passion débordante pour la musique classique. Compositeur de premier plan, producteur et arrangeur, il est l'invité d'honneur du festival Ars Musica, du 23 au 30 novembre.

Ces dernières années, Bryce Dessner a multiplié les résidences artistiques. Il a collaboré avec des orchestres symphoniques à Paris, Berlin, Londres, Zurich, New York ou Los Angeles. Son avec le festival Ars Musica, dédié à la musique contemporaine, s'inscrit dans le prolongement de ce parcours. «C’est la première fois que je présente mes œuvres à Bruxelles. C’est assez paradoxal, car je viens souvent jouer des concerts ici, en Belgique, avec The National». Rencontre

Le festival vous met à l’honneur à travers trois projets. L’un deux est une œuvre pour guitares et pianos en compagnie des sœurs Labèque. Vous formez un groupe ensemble?

Oui, il s’agit du Dream House Quartet. C’est une formation dans laquelle je joue aux côtés du guitariste David Chalmin et des pianistes Katia et Marielle Labèque (lire l'interview de Katia Labèque ici). Ce sont des musiciennes hors-normes, des virtuoses exceptionnelles. La clé de voûte de cette performance, ce sera «Electric counterpoint», une œuvre signée Steve Reich. C'est l'une de mes plus grandes influences. Nous jouerons également certaines de mes compositions, mais aussi des pièces de Meredith Monk, de Philip Glass, et une création de Thom Yorke, de Radiohead, spécialement dédiée aux sœurs Labèque.

La deuxième soirée célèbre votre rencontre avec le Brussels Philharmonic. Quel est le programme?

Je vais présenter des concertos pour piano et violon. Celui au piano a été écrit pour ma sœur, la chorégraphe Jessica Reese Dessner. C'est une célébration de la danse. Le concerto au violon s'inspire du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. On y retrouve l'idée du mouvement, à travers la marche à pied. Cette pièce met à l'honneur le violoniste finlandais Pekka Kuusisto. Je vais aussi présenter «St. Carolyne by the sea», une œuvre pour deux guitares et un orchestre, inspirée par la vie de l'écrivain Jack Kerouac.

Lors de la dernière soirée à Bruxelles, je vais convier le quatuor à cordes Zaïde, Kate Stables (du groupe folk-rock This is the Kit) et mon épouse, Pauline de Lassus Saint-Geniès, qui va sortir un nouvel album sous le nom de Mina Tindle. Nous venons de l’enregistrer avec mon ami Sufjan Stevens. Nous allons profiter de l'invitation d'Ars Musica pour présenter les chansons de ce disque en avant-première.

À la mi-décembre, votre groupe de rock, The National, revient avec «Rome». Il s’agit d’un concert donné en Italie. C’est le premier album «live» de votre histoire. Pourquoi le sortir maintenant, après 25 ans de carrière?

Depuis une quinzaine d'années, les concerts jouent un rôle déterminant dans l'évolution de notre musique. Les chansons de The National se construisent en lien direct avec la scène. En juin dernier, nous avons délivré une prestation de deux heures à Rome, dans l'enceinte du Parco della Musica. C'est un complexe à l'architecture étonnante: une arène postmoderniste qui ressemble un peu aux vaisseaux de la série «Star Wars».

On dit toujours que Rome ne s'est pas faite en un jour. Le constat s'applique aussi à The National. Avec les années, nous avons accumulé de nombreuses chansons. Cet album nous permet de mesurer la distance parcourue. C'est une façon de retracer l'histoire du projet, depuis son point de départ à Cincinnati, dans l'Ohio. À part ça, il n’y a pas de grand concept. Avec The National, on ne s'est jamais pris au sérieux...

La musique sérieuse, justement, est souvent présentée comme l'antithèse du rock. À côté de The National, vous êtes pourtant compositeur et arrangeur dans le milieu classique...

Mon parcours commence par là. À sept ans, j'ai appris à jouer de la flûte et du piano. Ensuite, j'ai étudié la guitare classique et la composition à l'Université de Yale. Mes premières expériences sur scène, je les vis aux côtés de personnalités comme Philip Glass, Steve Reich ou Terry Riley. Bien avant de jouer en Europe avec The National, j'avais déjà parcouru le Vieux Continent en compagnie de ces grands compositeurs. C'est grâce à eux que j'ai développé des compétences dans les milieux classique et contemporain.

Quand j’affirme que The National ne se prend pas au sérieux, ça ne veut pas dire qu'on aborde notre musique par-dessus la jambe. Au contraire, nous y accordons un soin particulier. Mais nous ne révolutionnons pas le rock. Nous ne serons jamais au niveau de Bob Dylan. Cette absence de prétention, je la transpose aussi dans mon travail de composition. J'essaie d'opérer un véritable dialogue entre mon expérience dans le rock et mon rapport à la musique classique.

Cherchez-vous dans le rock une chose qu'il est impossible de trouver dans la musique classique?

La musique classique trouve ses origines en Europe, là où le rock s'enracine plutôt dans la culture anglo-saxonne. Il est courant de séparer ces deux mondes. Mais de mon point de vue, il n'y a pas de frontières. Lors de mes premières années au Conservatoire de Cincinnati, j'ai découvert le vivier post-punk qui grouillait dans l'Ohio. Il y avait des groupes comme Pere Ubu, Devo, The Afghan Whigs, Guided By Voices, etc. La journée, j'étudiais le solfège et je jouais du Jean-Sébastien Bach. Le soir, je traînais dans les clubs de rock. Cette dualité s'est encore renforcée quand je suis arrivé à New York.

À l'époque, j'étais hyper fan de Yo La Tengo et Sonic Youth, deux groupes de rock qui s'inspiraient ouvertement des symphonies pour guitares orchestrées par Glenn Branca. Les œuvre de ce compositeur ont aussi inspiré l'école post-minimaliste de David Lang et le travail du collectif Bang on a Can. Pour ça, New York est un jardin sauvage: de nombreuses plantes grandissent dans le même sol. J’ai évolué dans cet environnement.

Votre présence dans le classique s'intensifie à partir de 2013. Cette année-là, vous composez vos premières bandes-son, mais aussi un album aux côtés du Kronos Quartet. C'était une période charnière dans votre carrière?

Je pense que le déclic, c'est produit un peu avant, en 2008, avec l'album «Boxer» de The National. Lors de cet enregistrement, je m'étais entouré de mes amis proches, le violoniste Padma Newsome et le chanteur et multi-instrumentiste Sufjan Stevens. À la suite de cette expérience, je me suis mis à composer frénétiquement: musiques pour quatuor et orchestre de chambre, œuvres symphoniques, ensemble de violoncelles, concerto pour piano, ballets, bandes originales de films, etc.

Durant cette période, je me suis établi à The Kitchen, une institution new-yorkaise qui valorise les créations expérimentales et avant-gardistes. Dans le même temps, j'ai créé le festival MusicNOW à Cincinnati. C’est un événement qui mêle l’art digital, le rock, le minimalisme, la culture pop, les musiques classique et contemporaine. C'était un moment très créatif. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si j'ai consciemment décidé de me lancer dans tous ces projets ou si c'était purement instinctif...

On trouve votre nom derrière la musique du film «The Two Popes» ou du blockbuster «The Revenant» d'Alejandro Iñárritu. Quel est votre rapport au cinéma?

Pour un musicien, le cinéma est devenu ce que l'opéra était au XIXe siècle: une incroyable fourmilière créative. Travailler sur un film d’Iñárritu, par exemple, c'est génial: tu collabores avec des gens talentueux et la liberté d'expression est totale. Pour la bande originale de «The Revenant», je travaillais avec le compositeur japonais Ryuichi Sakamoto (1952-2023) et le producteur électronique allemand Alva Noto. La direction est assez pointue. J'avais l'impression de réaliser une installation pour une galerie d'art.

Je n’imaginais pas que ce film allait remporter des Oscars et des Golden Globes. Dans les coulisses, c'était juste un laboratoire expérimental. C'est ce qui me plaît dans le cinéma. En revanche, il faut se méfier des producteurs envahissants, qui t’expliquent comment faire sonner ton instrument. Face à de tels personnages, ça peut vite devenir pénible.

Vous êtes également producteur. À côté des albums de The National, vous avez notamment produit des disques pour Ed Sheeran ou Taylor Swift. Entre leur monde et le vôtre, c'est un peu le grand écart, non?

Ed Sheeran et Taylor Swift sont venus vers nous en tant que fans de The National. C'est vraiment le début de l'histoire. C'est surtout Aaron, mon frère jumeau, qui travaille sur la production de ces projets. Mais quand il s'agit de réaliser des arrangements ou de faire des orchestrations, évidemment, il fait appel à mes services. On a grandi ensemble, on travaille ensemble au sein de The National et il nous arrive de produire des disques à deux. Nous avons même le projet d'enregistrer un album en duo.

Vue en plein écran Bryce et Aaron (à d.) Dessner, les frères musiciens. ©D.R.

Vous êtes guitariste dans le milieu classique, star dans un groupe de rock, compositeur, producteur, arrangeur, etc. À choisir, quel est le meilleur rôle?

Quand j'ai une guitare entre les mains. C'est l'instrument avec lequel je m'exprime le plus naturellement. C'est la clé dans mon travail. La guitare me permet d'être au rock et à la musique classique, aux arrangements et à la composition. C'est ma baguette magique. Elle ouvre toutes les portes. Quand je joue avec un orchestre classique, je dois m'intégrer, respecter la partition, créer des dialogues avec les autres instruments.

Fondamentalement, mon approche est influencée par la musique classique. C'est mon point de départ, et j'y reviens toujours. S'intégrer dans un orchestre, par exemple, c'est une évidence. Je prends en compte l'ensemble des musiciens présents. Je les considère indifféremment, tous sur un pied d'égalité. Je n'agis pas autrement quand je fais des arrangements pour Paul Simon.