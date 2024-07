Devenu l'un des projets les plus porteurs de la pop alternative, Cigarettes After Sex sonde la noirceur de l'époque à travers des chansons bercées de romantisme et d'illusions perdues. "X's", troisième album du groupe formé autour de Greg Gonzalez, ne déroge pas à la règle. Explications en compagnie du maître d'œuvre de ce nouvel accès de mélancolie.