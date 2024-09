L’âme de Jos van Immerseel n’est pas éternelle

Séisme dans le petit monde la musique classique. Le conseil d‘administration de l’orchestre brugeois Anima Eterna a annoncé par voie de presse se séparer de son fondateur, Jos van Immerseel , 78 ans, suite à un «comportement agressif persistant» et des «violations régulières des obligations contractuelles». Selon Joost Maes, membre du CA, Jos van Immerseel se serait exprimé «tant à l’extérieur qu’à l’intérieur sur la politique artistique de la formation d'une manière qui n'était plus admissible . Il s’agissait parfois d'insultes, parfois de menaces, parfois de mensonges.»

Et Maes d’ajouter que van Immerseel «avait été étroitement associé à l'élaboration du plan d'action 2023-2027, à la nouvelle série de subventions et au choix de son successeur. Avant de s’en distancier et de ne plus coopérer de manière constructive.»