Vittorio Forte, pianiste: "Nicolaï Medtner ne savait pas vendre son talent"

Le pianiste italien, l’une des têtes d’affiche du Festival des Midis-Minimes, réunit, ce vendredi 12 juillet, au Conservatoire de Bruxelles, Serguei Rachmaninov et son ami Nicolaï Medtner, délaissé par la postérité.

Avec un goût très sûr pour les arrangements, une passion pour la musique vocale et une discographie originale, Vittorio Forte s’est imposé par son jeu tout en élégance et en couleurs subtiles. Son disque de transcriptions d’Earl Wilde a fait l’unanimité (L’Echo du 28 mai 2021), mais l’on appréciera tout autant «The Muse», qui célébrait un certain Nicolaï Medtner. Un nom qui parle peu aujourd’hui aux mélomanes, «et c’est une injustice», affirme Forte. «Ce compositeur a occupé une place bien à lui, avec une démarche très personnelle.»

Nikolai MEDTNER | Valse | from Fragments Lyriques op.23

Publicité

Si vous deviez définir son style?

Alors qu’au début du XXe siècle le romantisme est pratiquement abandonné, Medtner s’en inspire toujours aux niveaux mélodique ou thématique par exemple. Malgré cela, il parvient à proposer des choses nouvelles. Son originalité aura été de faire vivre toutes ces réminiscences de l'époque romantique avec un langage très ancré dans le côté populaire de la musique russe. Rachmaninov aurait même affirmé qu’il était le plus grand compositeur de leur temps. Une formulation à prendre avec des pincettes, mais les deux hommes, tous deux Russes exilés, étaient très proches.

"L'originalité de Medtner aura été de faire vivre toutes ces réminiscences de l'époque romantique avec un langage très ancré dans le côté populaire de la musique russe." Vittorio Forte Pianiste

On dit aussi de lui qu’il n’a jamais beaucoup évolué…

Ce n’est pas faux, mais en fait, c’est assez extraordinaire. Dès qu’il a commencé à composer, dès son «Opus 1», son langage était déjà là et sera quasiment le même jusqu’à la fin de sa vie. Il ne semblait pas ressentir le besoin de se remettre en question. Certaines œuvres sont évidemment plus fluides que d'autres, qui se révèlent plus difficiles intellectuellement, mais dans l’ensemble, il évoluera peu.

Lire aussi Le pianiste Vittorio Forte joue Earl Wild au Jardin musical

Publicité

Vue en plein écran Expressivité, cantabile, couleurs: la sainte trinité du jeu passionné de Vittorio Forte. ©Frédéric Barrès

Est-ce que ce conservatisme peut expliquer son absence de succès?

C'est sans doute l'une des raisons, mais elle ne peut pas être la seule. Je pense que Medtner ne savait vendre ni sa propre musique ni son talent de pianiste, contrairement à Rachmaninov. Car s’ils ont des points communs, il y a une grande différence entre eux. Rachmaninov a su composer des œuvres grand public, contrairement à Medtner, qui était fasciné par les langages d’une grande complexité du dernier Beethoven ou du dernier Schumann.

De plus, il ne souhaitait jouer pratiquement que ses propres œuvres, et cela, même lorsque Rachmaninov lui proposa une tournée aux États-Unis. Il lui était dès lors bien difficile de s'imposer auprès des organisateurs de concert, du public et des critiques.

Les entretiens - Vittorio Forte

Question de caractère? D’égocentrisme?