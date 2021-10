Nicolas Michaux se relève bien de ses "Chutes"

On connaît Nicolas Michaux depuis Été 67 , ce groupe liégeois qui participait au renouveau de la scène ardente, il y a une bonne décennie. Cela fait un moment qu’il a entrepris de la jouer solo et a, notamment, sorti l’an passé «Amour Colère». Un album né sur l’île de Samsø, au Danemark, où l’artiste vit en famille .

Plutôt folk et indie rock

Si Michaux ne renie pas son attachement à la chanson française, on le sent plus déterminé à poursuivre son exploration de la folk américaine et de l’indie rock anglais. Ces chutes, il a bien fait de les partager avec nous.