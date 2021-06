Pari fou pour Fabian Coomans: jouer seul "Piano Phase" de Steve Reich...

Après sa formation au Conservatoire d'Anvers, Fabian Coomans (34 ans) se spécialise rapidement en musique contemporaine qui lui offre un terrain infini d'expérimentations, notamment avec Ictus et Spectra, et avec son propre ensemble Besides, qu'il fonde en 2009. Il avoue une fascination pour ces œuvres aux rythmes répétitifs qui imperceptiblement se décentrent entre les deux mains et qui demandent une concentration absolue... (regarder la vidéo ci-dessous)