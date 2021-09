Poupie: "On fait ce métier pour les autres"

Poupie, la nouvelle arrivée dans la pop urbaine, a le sens de la punchline et décline ses humeurs en français, en anglais et en espagnol.

Un premier album bien balancé, mixant le trap, la pop, le reggae et le reggaeton, voilà ce qu’est "Enfant Roi", de Poupie. Cette Lyonnaise, qui a, semble-t-il, beaucoup voyagé et appris l’anglais et l’espagnol, admet une certaine facilité pour apprendre même si elle a suivi des cours de chant et de piano.

Pour l’écriture de ses textes, Poupie n’a, en revanche, reçu aucune indication particulière. "Pour certains titres, c’est presque de l’écriture automatique", avoue-t-elle. "Très tôt, j’ai été attirée par la création de chansons et par le spectacle. Mais c’est devenu une évidence en 2018, après avoir terminé mes études. Jusque-là, mon parcours avait été classique." Après avoir tenté des télécrochets, en France avec The Voice et en Espagne avec X-Factor, Poupie a senti qu’elle était arrivée au bon endroit. "Sinon, j’aurais tenté autre chose", concède-t-elle.

Inspiration "Thelma et Louise"

On lui demande qui est l’enfant-roi qui donne son titre à l’opus. "Ce n’est pas l’enfant-roi au sens premier mais une combinaison de l’enfance insouciante et du roi qui prend des décisions et a du pouvoir. La notion de liberté est très présente sur cet album." On comprend que bien que fort jeune encore, Poupie est au stade où elle doit prendre des décisions d’adulte. Notamment pour sa carrière. Mais elle tient à conserver la spontanéité de la jeunesse.

"Le cinéma nourrit mes chansons et sans doute aussi, ma vie."

Évidemment, cet album est personnel, elle en a écrit tous les textes. Elle le trouve même un peu égocentrique. Elle ne considère pas pour autant que son métier le soit. "D’une façon ou d’une autre, nos chansons apportent quelque chose aux autres. On reçoit des messages très encourageants d’auditeurs et de spectateurs. Et de fil en aiguille, on fait ce métier pour les autres."

Pop urbaine “Enfant Roi” Composé par Poupie Interprété par Poupie Label: Universal Music, dès le 24 septembre En concert le 16 septembre au Botanique dans le cadre des Nuits. Note de L'Echo:

Fan de cinéma, sans prétendre être cinéphile, Poupie dédie une chanson à "Thelma et Louise" et cite Tarantino dans une autre chanson. "Le cinéma nourrit mes chansons et sans doute aussi, ma vie. On m’a déjà proposé des rôles mais aucun ne me tentait. C’était trop ancré dans la vraie vie." Si elle craque pour "Thelma et Louise", pourtant pas un film de sa génération, c’est qu’il incarne parfaitement l’indépendance féminine. Et elle pense même que sa fin est la meilleure qu’elle ait vue sur grand écran.

Ne souhaitant pas être trop définie par les autres, Poupie brouille les pistes concernant sa bio. "Il m’arrive de dire que j’ai vingt-trois ans alors que j’en ai vingt. Mais je crois que je dirai jusqu’à ma mort que je suis dans la vingtaine. Les chiffres, ça ne change rien."

"Thelma et Louise", Poupie