Retrouvailles avec le MuCH Waterloo Festival

La 4e édition du MuCH Waterloo, festival de fin de saison de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, se tiendra de jeudi à dimanche sur place et sur son site.

Pour sa 4e édition du MuCH Waterloo, festival de fin de saison qu’elle n’avait pu tenir l’an passé, la Chapelle musicale Reine Élisabeth a eu l’excellente idée de mêler concerts sur place et diffusion de concerts digitaux sur sa chaîne YouTube. Si une place de choix sera réservée aux jeunes musiciens en résidence, on épinglera parmi les invités l’ensemble I Virtuosi du flûtiste Marc Grauwels, ainsi que les Houben père et fils pour une Jazz Night. Les concerts seront répartis entre la salle Haas-Teichen, dans le respect de la jauge sanitaire, et le parc qui, lui, pourra accueillir 400 personnes. À noter que le dimanche de clôture sera particulièrement riche, avec cinq concerts successifs, où l’on croisera notamment Ravel, Beethoven, Saint-Saëns, Prokofiev et Strauss.