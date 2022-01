Sandrine Piau: "Handel est un amoureux de la voix"

Et ce disque l’est tout autant, entre tendres soupirs et révoltes bien senties. Car pour ce nouveau récital, la soprano française au tempérament d’éternelle tourmentée ne pouvait mieux choisir que des héroïnes handeliennes particulièrement meurtries. "Des femmes, dit-elle, qui ont mené une lutte sans merci pour le pouvoir que leur conteste l’hégémonie masculine." Ce sont ces "perdantes magnifiques" que célèbre Sandrine Piau aux côtés des Paladins de Jerôme Correas. Et l’on a beau connaître par cœur certains de ses airs – dont le sublime "Ah Mio cor" -, on reste sans voix devant une interprétation aussi habitée.