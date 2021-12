Sarah Defrise, la haute voltige dans les cordes (vocales)

En rendant un hommage "a capella" à la mezzo Cathy Berberian, Sarah Defrise signe le CD le plus décoiffant de l’année. Portrait d’une jeune soprano qui ose Berio, Pousseur et Cage, et célèbre les modernes avec un aplomb désarmant.

Elle n’est vraiment pas banale et son nouveau disque l’est encore moins (lire ci-contre). La jeune soprano bruxelloise Sarah Defrise pourrait même passer pour un peu déjantée – compliment! – tant ses apparitions scéniques associent acrobatie vocale et incandescence théâtrale. Souvenez-vous de sa prestation, l’an passé à la Monnaie, dans ​«Is this the end?», de Jean-Luc Fafchamps.

Si on l’avait déjà applaudie quelques fois à l’opéra – l’ORW lui offrit sa première Clorinda en 2014 –, cette interprétation du rôle-titre en ado bouillonnante, capable de toutes les émotions, allait brillamment confirmer ce que ses fans savaient déjà, et que le grand public découvrit en streaming confiné: Sarah Defrise a su imposer un style bien à elle dans un répertoire particulièrement exigeant.

"Ce que m'apporte la musique contemporaine, c’est cette liberté, et elle va me servir pour tous les autres répertoires que je vais aborder ultérieurement!" Sarah Defrise Soprano

Car la musique actuelle – on n’ose plus dire contemporaine –, c’est son trip et cela se sait. Elle joue d’ailleurs en ce moment au Staatsoper de Berlin, dans la création mondiale de «Sleepless», le nouvel opéra du Hongrois Peter Eötvös qui lui a confié un rôle sur mesure, excusez du peu. Rêve de gosse devenu réalité, au prix d’un cheminement loin des «voix» toutes tracées...

Sons à l’infini

Fille de scientifiques, déterminée très tôt à exercer un métier artistique «pour être pionnière dans ma famille», insiste-t-elle, elle découvre le piano à 4 ans, mais surtout le théâtre à 6 ans. Coup de foudre pour les planches: «J'ai su ce jour-là que je devrais passer ma vie sur une scène pour être heureuse!» Toute gamine, c'est déjà la musique du XXe siècle qui la captive, même si son idole s’appelle Cecilia Bartoli. «Elle me scotchait à la télé. Je voulais être comme elle! À 12 ans, j’ai assisté à son récital à Bozar. Après le spectacle, je me suis faufilée en douce jusqu’à sa loge. Elle m’a reçue avec une telle gentillesse...»

La même année, Sarah rejoint les chœurs de la Monnaie, puis le Chœur transfrontalier Robert Schuman, où elle va découvrir «ce que c’est la création en musique». Pas de vaccin contre ce virus-là, et encore moins contre celui du chant, qui est, insiste-t-elle avec appétit, «la seule discipline musicale qui en recouvre plein d’autres – théâtre, danse, littérature, langues, histoire...»

Master au Conservatoire de Bruxelles et formation à l’École normale de musique de Paris bétonneront ses certitudes: «La voie humaine est un terreau extrêmement fertile. On peut produire des sons à l’infini, c’est fascinant.» Ce qui explique son penchant affirmé pour des œuvres dont la modernité n’est pas toujours la plus facile à défendre. Un choix d’autant plus étonnant que sa première passion, c’est la musique... baroque.

"La voie humaine est un terreau extrêmement fertile. On peut produire des sons à l’infini, c’est fascinant." Sarah Defrise Soprano

«Mais je l’aime trop pour m’y lancer d’emblée. Elle est le symbole même de la liberté. Pour la conquérir, j’ai besoin de briser quelques codes. Ce que m'apporte la musique contemporaine, c’est cette liberté, et elle va me servir pour tous les autres répertoires que je vais aborder ultérieurement!»

Elle marque un temps, revient à la charge: «Si j’aime tant cette musique un peu folle, c’est parce qu’elle décuple l’imagination. Il y tant de facettes en nous. Et moi je vis beaucoup dans ma tête!», lâche-telle dans un grand éclat de rire. Le rire, justement, c’est ce qui la booste. «J’adore les gens drôles. Et oui, je l’avoue, j’ai des livres d’humour sur ma table de chevet. Mais pas que, j’insiste!» Restons (un peu) sérieux.