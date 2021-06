Saskia de Ville vampe Radio France

Ce n'est plus la petite Belge qui monte à Paris. En fédérant Florence Foresti, Mathieu Amalric, Jean-Pascal Zadi ou Alex Vizorek autour des "Zinstrus", sa nouvelle série de podcasts pour les enfants, Saskia de Ville déboule en grand sur l'appli de Radio France.

Qui sont finalement les "Zinstrus" de Saskia de Ville? Le piano, la trompette, le violoncelle, les percussions et la clarinette, ou Florence Foresti, Laetitia Dosch, Mathieu Amalric, Alex Vizorek et Jean-Pascal Zadi qui les incarnent dans sa nouvelle série de podcasts? Depuis ce lundi, ceux-ci ont rejoint "Le Coin des enfants" de l'appli de Radio France.

"J'ai déniché un joli casting", se regorge-t-elle avec ce grain de voix que les auditeurs de la matinale de France Musique connaissent bien. "Au départ, j'avais envie que ce soient des musiciens qui incarnent les instruments de musique, mais je me suis vite rendu compte de la lourdeur du rôle. Musicien, c'est un métier, comédien, c'en est un autre. J'avais peur que ça tombe vite à plat. Je me suis dit que j'irais chercher des gens qui n'ont rien à voir, dont c'est le métier, mais qu'on n'attend pas là."

"On voulait rendre tout cela le plus léger possible pour rester compréhensible et amusant, et que la musique apparaisse comme une matière vivante." Saskia de Ville Productrice de la matinale de France Musique

Il faut dire que depuis un an qu'elle est maman, elle a eu l'occasion d'écumer les livres pour enfants qui parlent de musique, dont elle a même fait un rendez-vous hebdomadaire dans sa matinale. Mais non seulement elle ne se retrouvait pas dans leur ton compassé ("pas besoin d'avoir trois balais dans le c...", balance-t-elle), mais elle n'y trouvait rien qui se rapporte au fonctionnement des instruments et qui potentiellement pouvait accrocher les enfants. "Il y a plein d'histoires avec des instruments, 'Pierre et le Loup' en tête, mais aucune qui explique comment frotter un archet sur une corde, souffler dans une clarinette ou à quoi ressemble un bec. Je me suis lancée là-dedans."

Le principe de chaque podcast de 10 minutes repose sur un trio – l'instrument, incarné par l'un des fameux comédiens, mais joué par un musicien professionnel, et Saskia de Ville elle-même qui fait la petite fille pas si candide. Et cela donne de belles joutes entre elle et King, le violoncelle à la voix profonde (Mathieu Amalric), Tara Tata, la trompette gouailleuse (Florence Foresti) ou Sym et Al, la percu schizophrène (Alex Vizorek), le tout emballé à toute allure et habillé par les bruitages pétaradants de Félix Levacher, son réalisateur attitré.

Dans les entrailles du piano

C'est lui qui a eu l'idée de circuler dans les entrailles d'un piano qui résonnent comme dans une cathédrale. "On voulait rendre tout cela le plus léger possible pour rester compréhensible et amusant, et que la musique apparaisse comme une matière vivante", poursuit Saskia de Ville, "mais aussi assumer qu'il y ait beaucoup de contenu et d'infos".

"Il fallait être hyper rigoureux sur le fond et réussir aussi à intéresser les connaisseurs." Saskia de Ville Productrice de la matinale de France Musique

La Belge n'a rien laissé au hasard et même pris des "cours d'instrument" auprès de musiciens professionnels qui ont décortiqué pour elle leur fonctionnement. Elle est aussi allée voir la meilleure restauratrice de pianos de Paris, Sylvie Fouanon, qui lui a expliqué à quoi servaient ses 12.000 pièces. Et confié les instruments de ses podcasts à des pointures comme le pianiste Jérôme Ducros, le violoncelliste Jérôme Pernoo ou le timbalier solo du Philharmonique de Radio France. "C'est France Musique! Il fallait être hyper rigoureux sur le fond et réussir aussi à intéresser les connaisseurs."

Mais toute l'astuce des Zinstrus avec son line-up de rêve, c'est précisément de sortir de la "niche" France Musique pour se retrouver parmi les podcasts natifs de Radio France, aux côtés d'Oli, d'Olma ou des Bestioles, les podcasts de France Inter qui touchent des centaines de milliers d'enfants.

"En rigolant, les enfants apprendront surtout que ces objets bizarres ne sont pas des étrangers mais qu'ils sont leurs amis, et cela, j'en suis certain, ils s'en souviendront toute leur vie", commentait d'ailleurs, ce lundi matin, Nicolas Demorand, le journaliste vedette de France Inter. Bingo!