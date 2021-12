Schubert, Lazlo et le duo Robert Plant-Alison Krauss: vos albums du week-end

Pour ce week-end, laissez-vous emporter par un maelström d’émotions avec Schubert, faites une virée vers des routes ensoleillées et des îles secrètes avec Lazlo ou retrouvez la magie de "The Battle of Evermore" de Led Zep avec le nouveau projet de Robert Plant et Alison Krauss.

1. Du classique avec Schubert

L’imagerie romantique veut que l’idée de sa mort prochaine, à 31 ans, aurait insufflé à Schubert le génie du désespoir. Ses dernières œuvres, dont le quintette D956 et le cycle de Lieder "Schwanengesang" réunis ici, sont des sommets absolus. Chant du cygne? Non, répond Jacques Drillon, dans un livret bien torché. D’abord, parce que le "Schwanengesang" est un assemblage posthume. Ensuite parce que Schubert ignorait la date de sa mort et s’il enchaine les chefs-d’œuvre, ose Drillon, c’est parce que son énergie vitale est intacte. Difficile de lui donner tort à propos du quintette, à la gravité renforcée par un deuxième violoncelle. Emmenée par le violoniste Christian Tetzlaff, cette interprétation est l’une des plus âpres et des plus déchirantes jamais gravées, nous entraînant dans un maelström d’émotions coup de poing. Le 3e mouvement relève de l’anthologie, avec son bouleversant et bien nommé sostenuto. Quels interprètes ! Même enthousiasme pour l’autre CD où, dans le genre si subtil du Lied, Julien Prégardien (ténor) et Martin Helmchen (piano) rejoignent avec une élégance peu banale les meilleurs de leurs prédécesseurs.

St. R.

Schubert: "Schwanengesang & String Quintet" avec Julian Prégardian au chant.

Classique "Schwanengesang/String quintet " Composé par Schubert Interprété par Prégardien/Helmchen/Tetzlaff/Donderer/Roberts Label: Alpha Note de L'Echo:

2. Du jazz avec Lazlo

Quelle jolie et douce proposition que ce nouvel album de Viktor Lazlo! Très inspirée par les musiques brésiliennes, latinos aussi bien que par le jazz, l’auteure-interprète nous propose une virée vers des routes ensoleillées et des îles secrètes. Ce qui tombe bien en cette saison hivernale. Les compositions et les arrangements sensuels sont dus au jazzman Khalil Chahine. Cela lorgne parfois du côté d’Astor Piazzolla. Avec son ami de longue date, David Linx, Viktor Lazlo propose un duo, franco-anglais, sur le thème de l’univers de Bukowski. Inspirée par le temps du confinement, l’artiste a écrit "Charabia" où elle se décrit comme "un animal social au repos". Sur ce tango nostalgique, elle est rejointe par la violoniste Analuna Chahine. Dans "An Sel Soley", la chanteuse met en valeur ses origines antillaises. Viktor Lazlo n’avait pas sorti d’album depuis 2011, on ne peut que lui souhaiter de renouer avec le succès grâce à cet opus.

J. L.

"An sel soley", Viktor Lazlo

Jazz/Pop "Suds" Composé par Viktor Lazlo Label: UVM Distribution Note de L'Echo:

3. Du Rock avec Robert Plant et Alison Krauss

Dès les premières notes de mandoline en intro de "Quattro", on sait où l'on se trouve: sur la troisième plage de Led Zeppelin IV dit l'Album des Runes, au début de "The Battle of Evermore" (avant la scie qu'est devenu "Stairway to Heaven"). Sans doute le morceau le plus doux de Led Zep, magnifié par les deux voix de Robert Plant et de Sandy Denny, la chanteuse de Fairport Convention à l'époque. Et soudain l'on comprend: en invitant Alison Krauss, chanteuse country (comme quoi le genre ne se limite pas aux faces de rougeauds surmontés d'un Stetson), il y a quatorze ans, Plant cherchait à retrouver cette magie. "Raising Sand" fut une merveille de standards oubliés et sortis en effet des sables de l'oubli.

"Raise (encore!) the Roof" l'est tout autant, et, basé sur le même principe, voit... les deux voix s'entremêler sur certains morceaux ("Searchin' For My Love"). Parfois, l'ex-chanteur du dirigeable qui a appris la retenue avec l'âge prend le lead et pas le Led ("Go Your Way") ou le laisse à la voix angélique d'Alison ("Trouble With My Love"). Douze morceaux qui rééditent l'enchantement du premier, sans aucune impression de réchauffé.

Le mérite en revient également à un troisième "interprète", le producteur T-Bone Burnett déjà présent en 2007 et qui réinvente pratiquement les chansons ("The Price of Love" des Everly Brothers), offrant un réceptacle somptueux, un décor sonore habité aux deux fois aériennes qui n'ont plus dès lors qu'à s'y poser...

B. R.

"Quattro", Robert Plant et Alison Krauss