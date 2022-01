Sore Losers sort "Ultra Elektric": "Une influence limbourgeoise? Cristal Alken!"

Trois ans après un "Gracias Señor" remarqué, les Sore Losers, deuxième au célèbre Humo Rock Rally en 2010, ont décidé d'électrifier eux-mêmes leur rock rageur et survolté, qui plonge sans vergogne dans les sixties et seventies.

En produisant, dans leur propre studio, cet album qui mélange ampères et amplis, et porte le nom de "Ultra Elektric" en hommage à ce nouveau lieu d'enregistrement.

Un cinquième album, en 11 années d'existence, sur lequel plane l'ombre des Stooges, des Foo Fighters ou des Queen of The Stone Age et qui est zébré par la lead-guitare de Cédric Maes, lequel évoque ce rock lourd en provenance du Limbourg…

The Sore Losers: Ultra Elektric (Suburban Reords) En concert le 24 au Vooruit de Gand, le 25 au Muziekgiterij de Maastricht, le 26 à De Kreun à Courtrai, le 27 au Trix d'Anvers, le 30 à Het Depot de Louvain et le 1er décembre au Paradiso d'Amsterdam

Vous avez désormais votre propre studio. Qu'est-ce que cela change?

Cedric Maes: Pratiquement, c'est évidemment plus simple, et, pour la première fois, nous avons pu enregistrer un album durant quelques mois plutôt que quelques jours. Évidemment, la qualité sonore s'en ressent.

Et d'un point de vue musical?

C'est certain: il est sûr qu'auparavant, nous avons travaillé avec des producteurs géniaux comme Dolf De Borst ou James Petralli, originaires de différents horizons, et desquels nous avons beaucoup appris…

À l'aune de notre cinquième album, il nous a semblé que le temps était venu de prendre conscience que nous étions capables de faire ce travail nous-mêmes. Il était intéressant d'avoir notre propre studio afin de mettre en exergue notre expérience et le matériel d'amplification acquis.

Nous ne sommes plus des jeunes novices. Et nous nous sommes dits que si nous allions ensemble en studio, nous ne pourrions apporter tout ce matériel. Ce qui était une bonne excuse pour utiliser notre home studio.

Par ailleurs, cela permettait également d'investir un peu plus de temps dans certaines nuances et sons: les quatre albums précédents avaient été enregistrés en deux semaines, ce qui en soi n'est pas problématique, car ils sont bien faits...

Ce qui leur conférait une certaine fraîcheur?

Tout à fait, mais dans le cas présent, nous pouvions nous concentrer un peu plus sur les détails.

Le confinement a-t-il été un facteur important dans la conception de ce nouvel album?

Disons qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à part un album (rires)

Et le fait d'avoir plus de temps, rend-il cet album plus achevé à vos yeux?

Pas tellement au niveau de l'écriture, mais plutôt au niveau de l'expérimentation du son.

Parfois la guitare sonne d'ailleurs comme celle de Josh Homme, par exemple sur "Birds of a Feather", et sur "Magnum Epos"…

Je suis d'accord, et en même temps, c'est étonnant, car personnellement je ne possède qu'un disque des Queen Of The Stone Age: "Era Vulgaris"… Mais que je trouve excellent, à l'instar de "Postpop Depression" d'Iggy Pop que Homme a produit et sur lequel il intervient, album que je trouve tout simplement magnifique.

Le son de Josh est très intéressant, et si vous le comparez au nôtre, ça me fait plaisir. Nous avons cherché à savoir l'origine de son timbre: en fait, il s'inspire de Mick Ronson le guitariste de Bowie, du producteur Tony Visconti et des deux premiers albums solos d'Iggy Pop… produit par David Bowie!

Et c'est un peu ce que j'ai recherché avec ma guitare dans les effets de distorsion… Désolé, c'est un peu technique.

Y a-t-il une influence limbourgeoise dans votre musique?

Cristal Alken! (rires) Même si je m'appelle Maes…Une énorme influence.

Plus sérieusement quand j'ai débuté dans le métier, il y avait des groupes connus comme Evil Superstar, Millionaire, Tim Vanhamel… que nous avons évidemment appris à connaître via les Queen Of The Stone Age… c'est devenu un ami. La scène punk était également très vivante dans le Limbourg à l'époque.

Votre son se veut-il plus une recherche de celui des années septante que celui d'aujourd'hui?

Nous ne sommes certainement pas un groupe obsédé par le passé, un retroband, mais le son des années septante de Ronson et que Josh Homme imite nous intéresse. Nous tentons de retrouver ce style, cet artisanat.

C'est tout de même une tendance actuelle que l'on retrouve chez Ty Segall, O'Sees, ou même les groupes belges comme Triggerfinger?