Sylvie Kreusch, chanteuse: "Sur scène, je me sens forte"

On la connaissait au sein de Warhaus, on la retrouve avec son projet personnel. La flamboyante Sylvie Kreusch sort "Montbray", ce vendredi. Un premier album rock, sensuel et chaleureux.

Elle nous fait un peu penser à Florence and The Machine sans le côté "boombastic". L’Anversoise Sylvie Kreusch a, de son côté, une préférence pour Jane Birkin dont elle pourrait parler des heures. Si on aime l’univers de Balthazar et de Warhaus, on ne peut que succomber au charme de "Montbray" où il est question de la fin d’un amour mais aussi de toutes ces petites choses de la vie qui nous rendent heureux.

Sortir votre premier album pour vos trente ans constituait-il un but de votre vie?

Si j’avais pu, je l’aurais sorti plus tôt. Je crois que j’ai perdu un an à cause de la pandémie. Et si je regarde ce qu’avait fait David Bowie, l’un de mes héros, avant ses vingt-six ans, il avait sorti cinq albums ou en tout cas, beaucoup. Mais c’est vrai que souvent, les femmes planifient les choses longtemps d’avance. Je suis quelqu’un qui essaie de vivre la meilleure vie et d’accomplir ce qui me plaît. Cependant, lorsque je regarde autour de moi, je vois des amies se marier et avoir des enfants. Quand on atteint la trentaine, on commence à penser à ça. Mais moi, j’ai trouvé ma passion, la musique, il y a bien longtemps. Petite, je me rêvais déjà sur scène.

"Puisque l’on ne pouvait aller nulle part, à cause du confinement, j’ai pensé aux petites choses qui me rendaient heureuse."

Montbray, cet album, est à la fois très sensuel et varié. Comment l’avez-vous construit?

J’avais sorti quelques E.P. un peu plus tôt mais ils ne sonnent pas de la même façon. Je suis toujours mon instinct. Et quelque part, j’avais la chance de vivre une période intense marquée par ma première rupture amoureuse. J’avais appris à mieux me connaître. Je me suis rendue à Montbray, une bourgade de Normandie qui a donné son titre à l’album. Et j’y ai vécu avec mon meilleur ami durant plusieurs mois. C’est là que sont nées ces chansons. Je crois qu’elles auraient été très différentes si elles avaient été créées ailleurs.

Avant, lorsque j’écrivais, j’avais toujours en tête la performance scénique et la danse. Donc, je commençais par les rythmiques. Et puis, autour de ça, je construisais le morceau. Cette fois, j’ai procédé autrement parce qu’on ne pouvait danser nulle part. C’était interdit. J’aime toujours le son des percussions mais, cette fois, j’ai raconté une histoire très personnelle qui évoque les différentes étapes du deuil. Et j’ai tourné cela en quelque chose de positif. Puisque l’on ne pouvait aller nulle part, à cause du confinement, j’ai pensé aux petites choses qui me rendaient heureuse. J’ai compris que le bonheur, ce n’est pas le succès. Disons que si l’un de mes singles marche bien, c’est un court moment de bonheur. Ainsi, "Walk Walk" raconte simplement mes promenades avec mon chien. Et comment le regarder courir me remplit de joie.

"Je pense que l’on parvient souvent à un meilleur résultat avec quelqu’un qui nous connaît bien plutôt qu’avec un grand producteur américain."

Avez-vous écrit vous-même tous les textes et musiques de cet album?

Oui, mais mon guitariste, Jasper Zegers, est venu m’aider pour compléter le puzzle. Et il a apporté plus de profondeur à ces créations. Je lui dois beaucoup. Il parvient à lire dans mes pensées. Je pense que l’on parvient souvent à un meilleur résultat avec quelqu’un qui nous connaît bien plutôt qu’avec un grand producteur américain.

Sur "Montbray", vous évoquez plus d’une fois votre rupture avec Maarten Devoldere, le frontman de Balthazar, avec qui vous aviez mené le projet de Warhaus. Lui-même a chanté cette séparation dans "Fever". Est-ce la manière dont vous communiquez entre vous?

Oui, c’est drôle, nous communiquons toujours au travers des chansons. Nous nous disons des choses que l’on n’aurait jamais osé dire autrement. Et il arrive que nos singles sortent en même temps. La plupart du temps, j’évite les conflits. Et c’est sans doute pour cette raison que mes textes sont aussi ouverts et radicaux.

"J’aime les sons chauds des chansons de Gainsbourg, la production de ses albums de la fin des années 70 et toutes les chansons qu’il a écrites pour des femmes."

Considérez-vous que la musique vous protège?

J’ai la sensation d’avoir davantage confiance en moi lorsque je chante. Sur scène, je me sens forte.

Il semble que vous aimez beaucoup Gainsbourg.

J’aime les sons chauds de ses chansons, la production de ses albums de la fin des années 70 et toutes les chansons qu’il a écrites pour des femmes. J’ai aussi beaucoup écouté les podcasts où Jane Birkin parle de lui.

Pour "Walk Walk", vous avez tourné un clip avec des chiens provenant de refuges. Quel était votre but?

Lorsque j’ai écrit cette chanson, c’était déjà très visuel pour moi. Je me voyais dans une longue robe en train de promener des chiens dans un parc. Mon chien a vécu dans un refuge durant huit ans avant que je ne l’adopte. Et j’ai veillé depuis ce moment à ce qu’il laisse tous ses traumas derrière lui. Au travers de ce clip, j’ai choisi de collaborer avec des refuges d’animaux. Le public doit prendre conscience que ce sont de très gentils chiens. Et donc, il y a moyen d’adopter les chiens que l’on voit dans cette vidéo.

"Walk Walk", Sylvie Kreusch