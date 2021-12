Tamar Aphek: rock mais pas que

La chanteuse et guitariste israélienne Tamar Aphek s’est attelée à bousculer les codes et les limites des genres musicaux. Vivement 2022, qu’on puisse la revoir sur une scène belge!

Quand elle nous répond au téléphone, Tamar Aphek se trouve à Anvers avec son groupe, à quelques heures d’un des concerts de sa tournée européenne. Le hic, c’est que les bagages de la jeune femme ont manifestement suivi une autre route, que son pedalboard, la plateforme sur laquelle se fixent ses pédales d’effets, se trouve dans ces mêmes bagages égarés, et qu’elle ne pourra évidemment pas les récupérer à temps. Heureusement, Valérian, d’Exag’s Records, a pu lui en prêter un, précise-t-elle. "Et puis, j’ai été faire un peu de shopping pour trouver quelques vêtements. Voilà, comme ça j’ai contribué à l’économie belge, aujourd’hui!"

Pour pas mal de monde, y compris Henry Rollins, l’ex-Black Flag qui anime un excellent "radio show" hebdomadaire sur KCRW, Tamar Aphek constitue une belle découverte. Son premier album, intitulé "All Bets Are Off" et sorti sur le tout bon label bruxellois Exag’ susmentionné, accroche notamment par un son particulier, très organique, baptisé jazz’n’roll par le mixeur de ces neuf plages remuantes.

"J’ai été attirée par la guitare, la guitare électrique et l’ampli. J’ai eu l’impression d’acheter une arme!" Tamar Aphek Chanteuse et guitariste

La recette de Tamar

La mixture d’influences (rock psyché, krautrock, pop...), les envies d’impro et la personnalité de l’Israélienne (qui reprend au passage "As Time Goes By", belle chanson d’amour magnifiant le "Casablanca" de Michael Curtiz) ne sont que quelques-uns des ingrédients de sa recette. "Il y a aussi le fait qu’il a été enregistré à New York, dans les studios de Daptone Records (y sont notamment passés Amy Winehouse, Sharon Jones et ses Dap-Kings ou encore les Australiens de King Gizzard and the Lizard Wizard, NDLR). Là-bas, ils travaillent en analogique, avec des bandes, utilisent peu de micros pour la batterie, ce genre de choses... J’avais lu une interview de Gabriel Roth (l’ingé-son de la maison, NDLR) dans laquelle il disait préférer passer deux semaines à trouver le meilleur endroit où placer un micro pour la batterie qu’en placer des dizaines et passer du temps à faire en sorte qu’ils rendent un son unique. Et puis... quand nous sommes entrés en studio, nous venions de passer deux mois sur la route, la vibe était donc particulière. Quand les gens sont fatigués ou ont faim, je pense que ça s’entend aussi."

"As Time Goes By"

Ajoutez à cela le mixage réalisé donc par Daniel Schlett (War On Drugs, DIIV...), un mastering signé Greg Calbi (Bob Dylan, Lou Reed, Lennon, Bowie, Blondie, The Jam...), et vous comprendrez que Tamar Aphek ne choisit pas ses partenaires au vogelpik. Elle ajoute en riant: "Sans oublier bien sûr mon fantastique jeu de guitare!"

Des maths et du classique

Piano et chant choral: Tamar Aphek a reçu une éducation musicale pour le moins classique. Et puis un jour, elle craqué pour des groupes comme Slint, The Jesus Lizard et Fugazi. Pourquoi? "Bonne question", réplique-t-elle! "J’ai travaillé les grands compositeurs mais à un moment, au piano, j’ai réalisé que je jouais comme Mozart ou comme d’autres jouaient, que j’étais déjà trop dans leur tête! J’ai été attirée par la guitare, la guitare électrique et l’ampli. J’ai eu l’impression d’acheter une arme!"

"J’ai commencé à m’intéresser aux sons et à toute cette palette des distorsions possibles avec un groupe comme Sonic Youth." Tamar Aphek Chanteuse et guitariste

Il faut dire qu’elle commence à en jouer alors qu’elle effectue son service militaire, et écoute à l’époque des groupes comme les Red Hot Chili Peppers. "Au début des années 2000, j’ai découvert l’album 'The argument' de Fugazi. Ça m’a semblé être une combinaison entre rock et jazz, avec quelque chose de très mathématique aussi. Or la musique classique, c’est très mathématique! Mais quand vous jouez de la musique classique, que vous soyez pianiste, violoniste ou même vocaliste, vous ne vous préoccupez pas trop du son, si ce n’est qu’il doit être clean. J’ai commencé à m’intéresser aux sons et à toute cette palette des distorsions possibles avec un groupe comme Sonic Youth. Ou 'All tomorrow's parties' du Velvet Underground: écoutez le piano préparé de John Cale ou le tuning particulier de la guitare de Lou Reed, c’est fou! Tous ces instruments sonnent comme aucun autre, et c’est ça qui m’a attirée vers l’alternatif."