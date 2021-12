Un retour du loup observé sur le plan musical avec Bonnie "Prince" Billy et Matt Sweeney

Bien que nous soyons dans la période canard confit, c'est de confinement dont il faut parler en évoquant certains des meilleurs albums de l'année, tous étant le résultat de cet enfermement: celui des Australiens Nick Cave et Warren Ellis , des Écossais de Mogwai , des Norvégiens de Motorpsycho ou du duo américain Superwolves . Un retour du loup observé sur le plan musical, puisque la paire Bonnie "Prince" Billy et Matt Sweeney a signé un come-back remarqué et remarquable, sans pourtant ameuter personne puisqu'ils donnent dans l'intime et font même patte de velours…

Pour l'occasion, Will Oldham, chanteur folk indie, objet d'un petit culte par la critique et un groupe de fidèles, a laissé l'un de ses alter ego les plus connus, Bonnie "Prince" Billy, mettre son ego de côté justement afin de s'associer avec la guitare de Matt Sweeney (présent également cette année en compagnie d'Iggy Pop sur le très bel album de reprises dédié au Velvet Underground) qu'il a retrouvé seize ans après un premier essai fructueux intitulé Superwolf. Un projet qui, entre-temps, a fait des jeunes, puisque ce second volume s'intitule désormais Superwolves, tout en conservant la même fragilité "plurielle" d'une folk désarmante, d'une country délicate zébrée de quelques éclairs électriques ("Hall of Death"), de berceuses magnétiques ("Make Worry For Me")… voire de guitares touaregs qui hantent cet album ("Not Fooling"), qui paraît pourtant plus americana que world music ("My Body Is My Own").