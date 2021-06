Vos trois albums du week-end

Album rock

"Living With You"

Rien de mièvre ou de facile ici: des morceaux comme «The Sun Won't Shine On Me» évoquent les Byrds, «Come With Me», les harmonies vocales de Crosby Still Nash and Young, «In Our Dreams», les premiers R.E.M. Douze chansons, et pas une de trop, pour un groupe qui préfère l'éloquence à la prolixité, et dont l'excellent «Living With You», single rêvé, sonne comme une ode aux fidèles disciples de ce groupe culte. Bref, un vrai (vieux) Teenage Fanclub! - Bernard Roisin