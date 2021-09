"Women's Voices" | Romina Lischka et Ghalia Benali à Knokke

Loin des chemins tant de fois tracés, la rencontre lentement mûrie entre la remarquable gambiste autrichienne Romina Lischka et la tout aussi captivante chanteuse et poétesse tunisienne Ghalia Benali , avait accouché, durant l’été 2020, d’un disque d’exception.

"Call to prayer" (Fuga Libera) tissait en effet un lien surprenant mais combien inspirant entre la viole de gambe de Marin Marais et de Sainte-Colombe, des mélodies et des maqams arabes, ainsi que de la musique du Nord de l’Inde et des ragas. Trois mondes que rien ne devrait a priori rapprocher – sinon le fait que musiques indienne et arabe sont toutes deux modales –, mais qui, portés par le duo Lischka-Benali, révèlent l’essence même de la musique: son universalité. Cette "invitation à la prière" célèbre en effet, de l’aveu des deux musiciennes, non pas un Dieu univoque mais l’unicité du genre humain, au-delà des différences.