À Liège, l'image questionne la société

Pour aborder sa question thématique, BIP2020 innove en investissant des lieux alternatifs , en réaffectation ou en rénovation, au cœur de la ville de Liège (l’ex-Décathlon, «La Menuiserie»). La programmation s’organise autour de trois projets curatoriaux. «Me, Myself and I», avec pour curateur Pieter Jan Valgaeren (directeur artistique de la Stadstriennale Hasselt-Genk), interroge le rôle des écrans sur la construction de notre identité à travers le «miroir» numérique .

«Le cabinet de curiosités économiques», un projet du laboratoire sauvage «Désorceler la finance» (Camille Lamy et Amandine Faugère), rassemble une grande diversité d’artistes et d’activistes pour stimuler le visiteur à se réapproprier son imaginaire. L’objectif du projet est de briser l’état d’impuissance sidérée dans lequel le discours de la finance et du capitalisme nous maintient et de redonner à tous et toutes la capacité d’agir. Avec humour et poésie.