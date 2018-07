Correspondances visuelles

Comment un musée aujourd’hui peut-il mettre en valeur ses collections permanentes tout en ayant un regard actuel sur ce patrimoine? Voilà une quesition auquel l’exposition "Attractions", qui se tient au BAM jusqu’au 29 juillet, répond de manière intelligente et tout en finesse. Une exposition qui est le fruit d’une collaboration avec le Royal Photo Club montois et qui balaye d’emblée tout préjugé que l’on pourrait avoir sur ce type d’association au sein d’un musée des beaux-arts, tant la qualité est au rendez-vous.

"Ici, c’est tout le processus de construction de l’expo qui est important. Celle-ci a été élaborée sous le mode de l’échange et du dialogue entre les équipes du Pôle muséal et les 24 photographes du Royal Photo Club montois et ce, du choix de l’œuvre au sein de l’Artothèque à son interprétation, jusqu’à sa mise en scène au BAM."