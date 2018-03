Dans la peau des marbres

Soutenu par Stefano di Caro, superintendant du Musée national de Naples, il a passé des journées entières dans des salles fermées au public qu’il a transformées en studio. Ils ont travaillé à trois: avec son épouse et Davide Esposito, assistant technique du musée depuis 1978, alors retraité, sollicité parce qu’il était le seul à savoir comment manipuler et transporter ces marbres colossaux (les plus grands mesurent 2,50 m et pèsent plus d’un quintal).