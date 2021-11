Éric Bouvet: "Je gagne mal ma vie, mais ma photo est bien plus intéressante"

Le photographe français Éric Bouvet célèbre 40 ans de photos en Afghanistan au centre bruxellois de photojournalisme Geopolis.

Eric Bouvet a déjà 61 ans et l'énergie d'un junior. Ce reporter de guerre et de proximité s'est rendu au centre Geopolis pour raconter l'exposition "Afghanistan, le chaos pour horizon?". Lauréat de cinq World Press et de deux Visas d'or, il se raconte avec franchise.

Vous avez mené une grosse douzaine de reportages en Afghanistan en 40 ans. Comment ce pays a-t-il changé?

J'étais là lors des combats des moudjahidines contre les Russes, jusqu'au travail de la force internationale. J'ai vu un pays clanique, très compliqué, dans lequel il est inimaginable d'installer une démocratie à l'occidentale. Hors des grandes villes, c'est un peu le Moyen-Âge et l'on ne changera probablement jamais cela. J'ai pourtant connu ses villes dans lesquelles les femmes étaient juges ou avocates, dansaient en boîte de nuit. Puis ce coup de couvercle: terminé...

Vous avez exposé 40 ans de photo à Visa pour l'image, à Perpignan, vous sortez un livre de rétrospective. S'agit-il des images les plus percutantes?

Pas forcément. J’ai toujours fait attention aux gens que je photographie, je me suis souvent censuré. J’aurai pu être plus célèbre, gagner plus d'argent avec des photos plus dures. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans ce système-là.

"J’aurai pu être plus célèbre, gagner plus d'argent avec des photos plus dures. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans ce système-là." Éric Bouvet Photographe

Vous êtes ainsi connu pour avoir été présent lors de la mort d'Omayra Sanchez, cette adolescente colombienne noyée en 1985 sous l'œil des caméras...

J’étais jeune, c’était l’aventure. Je me suis retrouvé face à cette gamine en train de mourir noyée. J’ai fait trois photos en plan large et je suis allé gerber. D’autres sont restés, ils ont joué sur le pathos, jusqu'à son décès, sans informer qui que soit. Je ne suis pas tombé dans ce piège.

Vue en plein écran Un vendeur de rue à Kaboul. ©Eric Bouvet

Savez-vous d'avance ce qui va donner une bonne photo, qui entre dans la tête du public?

On ne sait pas à l’avance ce que vont donner des reportages et des photos. Il y a des fois on l'on s'imagine avoir une bonne histoire qui casse la baraque et puis rien ne se passe. Et l'on part sur une "histoire facile" et c'est le jackpot. Le public, lui, n'est pas idiot, il est passionné et curieux.

Préférez-vous votre vie d'alors à celle d'aujourd'hui?

Quand j'étais gamin, je sautais d'un avion à l'autre, je gagnais bien ma vie, mais je faisais une photo basique, informative. Aujourd'hui, je gagne très mal ma vie, mais ma photo est bien plus intéressante, un travail qui est plus dans la subjectivité, qui est le commencement du questionnement. Mon boulot n'est pas dire: "Voilà comment sont les choses". C'est plutôt de demander aux gens: "Qu'est-ce que vous en pensez?" Il y a des zones de gris dans mes images, aux gens de les interroger.

"Mon boulot, ce n'est pas dire: 'Voilà comment sont les choses'. C'est plutôt d'interroger les gens, de leur demander: 'Qu'est-ce que vous en pensez?'" Eric Bouvet Photographe

Comment ne pas se cramer dans une vie de photographe de guerre?

Mon ciment, c'est la famille. Je n'allais pas aussi loin que je voulais sur le terrain, sans quoi je serai mort ou devenu fou ou alcoolique. Avec des enfants, vous devez tenir le gouvernail.

Vue en plein écran Une femme, dans l'avenue Jodi Mayuan en ruines, à Kaboul. ©Eric Bouvet

Durant le premier confinement, vous avez mené énormément de reportages sur des lieux vides de monde, comment avez-vous fait?

Je suis le photographe qui a le plus bossé durant le premier confinement! Paris vidé, les hôpitaux, les voisins... Au final, j'ai vendu un quart de page en 2020 et le magazine Polka m'a récompensé comme photographe de l'année! La vérité, c'est que la presse est abreuvée d'images et n'a plus d'argent. Je suis noyé dans la masse.

Cela reste quand même le plus beau métier du monde, non?

Bien sûr! Quel autre métier permettrait de passer une soirée dans la cuisine d'un étoilé, de serrer la main de Mandela sortant de prison, de partir en mer avec des marins-pêcheurs ou de vivre des révolutions?