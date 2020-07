Martine Franck, ou le portrait sans artifice

Cette photographe habituée des lointains – c’est lors d’un voyage en Orient, en 1963, qu’elle découvre la photographie – devient rapidement une artiste engagée, qu’il s’agisse de la cause tibétaine ou du droit des femmes. Elle sera très active dans les milieux du spectacle en devenant notamment, jusqu’à la fin, la photographe officielle de la troupe d’Ariane Mnouchkine. Ses portraits traduisent ses multiples voyages et engagements mais surtout, dans la série ici présentée, sa fréquentation régulière et familière avec les artistes.