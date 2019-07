Rencontres d'Arles, 50 expos pour 50 ans

Après une édition 2018 marquée par une fréquentation record, totalisant 140.000 visiteurs , cette année anniversaire se veut fidèle à l’intuition des pionniers du festival, désormais disparus. Au programme, un mélange d’audace et de générosité, de patrimoine et d’avant-garde, de rigueur et de fête.

Directeur des Rencontres de la photographie d’Arles depuis 2014, Sam Stourdzé a choisi cette année de célébrer les avant-gardes, les mouvements culturels, les photographes femmes, l’architecture, l’histoire, la construction de l’image, la déconstruction des corps, la démolition et la conquête des espaces. En complément de nombreuses expositions historiques – Helen Levitt, Variétés, Photo/Brut, Germaine Krull –, le programme offre quatre séquences thématiques: "Mon corps est une arme", "À la lisière", "Habiter et construire l’image". "Autant de questions qui portent un regard sur notre monde, celui-là même qui connaît des bouleversements majeurs, où bien souvent l’image – comme témoin ou comme actrice – occupe une position centrale", déclare Sam Stourdzé.

Travail sur les archives

Ce cinquantenaire est par ailleurs l’occasion de commencer un travail de fond sur les archives et la collection constituées au fil des ans: "Depuis le début, les photographes qui le souhaitent nous ont laissé des clichés. En cinquante ans, nous avons constitué un trésor riche de plus de 3.300 œuvres", poursuit-il.

Fondé en 1970 par Lucien Clergue , Michel Tournier et Jean-Maurice Rouquette – disparu cette année –, le festival est parvenu à faire de la cité arlésienne "la" capitale de la photographie . C’est à Lucien Clergue que l’on doit d’avoir convaincu Ansel Adams, monument de la photographie californienne, de s’y rendre pour y donner une masterclass. C’était en 1974. A cette époque, les Rencontres existaient depuis quatre ans, s’était construites sur une économie fragile et peinaient chaque année à repartir pour une nouvelle édition.

Depuis lors, Arles demeure le lieu où les carrières se lancent, l’endroit des découvertes et des manifestes, le festival où la manière d’exposer la photographie est sans cesse remise en cause à travers des scénographies audacieuses et des espaces inattendus – grâce à la géniale intuition des fondateurs, qui comprirent qu’exposer la photographie au sein du patrimoine romain et roman contribuerait au succès de la manifestation.