Summer of photography 2018 à Bruxelles

Cette année, nombre de partenaires célèbrent le cinquantième anniversaire de mai 68 et mettent à l’honneur l’héritage des mouvements de protestation des années 60.

Cet été, Mai 68 continue d’être commémoré avec la 7e biennale de la photo… mais pas uniquement. Certain(e)s réactivent une lutte, comme Anetta Mona Chisa et Lucia Tkàcovà, qui travaillent sur la fonction politique du langage et la possibilité de son remaniement, ou Filip Berte, dont le travail met en lumière le fait de faire un "chez-soi" pour les migrants, dans les centres d’accueil. D’autres artistes s’écartent aussi du thème "68", comme Sugiomoto qui nous révèle un dialogue surprenant entre maîtres flamands et photographie. Pierre Debuschere, figure belge en pleine ascension, y expose aussi.