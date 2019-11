Vues du ciel, les inégalités sont criantes

Photographier la Terre depuis le ciel? Ne nous en cachons pas, l’idée popularisée par Yann Arthus-Bertrand était devenue un peu tarte à la crème, jouant sur l’émotion et l’indignation plus que sur la réflexion. Le photographe américain mais résident sud-africain Johnny Miller peut avoir un point commun avec son confrère français: il prend des images vues du ciel. Mais on s’arrête là. Car Johnny Miller a un sujet et ne compte pas s’en détourner: il s’agit de parler des inégalités dans le monde.

Le centre de photojournalisme Geopolis, situé dans le quartier des Marolles, à Bruxelles, accueille l’artiste et expose Unequal Scenes. Le concept: embarquer un appareil photo sur un drone et montrer les divergences choquantes au sein même des villes, entre quartier riches et pauvres. Le résultat est saisissant, sorte de preuve par A + B qu’un apartheid existe encore. Le magazine américain Time ne s’y est pas trompé, qui a publié l’un des clichés de Johnny Miller en couverture, en mai dernier. Par téléphone depuis l’Allemagne où il court les expos, Johnny Miller reconnaît que ce coup de pub lui a servi. "On me prend plus au sérieux et cela légitimise mon projet", se réjouit-il.