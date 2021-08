23e édition du Festival Bruxellons

Faisant suite à "Sunset Boulevard" et "My Fair Lady", la comédie musicale "événement" de cette année n’est autre que le grand succès londonien de Willy Russel, "Blood Brothers". Un spectacle peu connu du public francophone, jubilatoire et émouvant. Sur scène, 20 artistes accompagnés de 13 musiciens live racontent l’histoire de ces frères jumeaux séparés à la naissance… Un autre grand succès de Russel est au programme: "Shirley Valentine", monument du théâtre anglais à la fois drôle et tendre, mis en scène par Martine Willequet avec Marie-Hélène Remacle dans le rôle de cette femme d’âge mûr dont la vie prend un nouveau tournant. 5 autres créations sont à l’affiche, ainsi que de belles reprises, comme le "Novecento" de Pietro Pizzuti.