4e édition du festival WoWmen!

Au Kaaitheater, la Journée de la femme se décline du 2 au 8 mars, avec une série de performances, conférences, débats, films et ateliers sur l'état du genre, de l'art et de la société.

Le festival WoWmen!, organisé cette année avec un groupe élargi de partenaires bruxellois, dont le KVS et Passa Porta, "reste nécessaire dans un monde où les violences conjugales et les féminicides perdurent. Un monde où le sexisme a le vent en poupe. Un monde en crise dans lequel certains, souvent blancs, hétéros et mâles, bombent toujours le torse. Un monde dans lequel les récits de #MeToo ne cessent de faire surface", précisent les organisateurs.