À Charleroi, un festival qui questionne l'adolescence

"Des gens meurent. Pourtant, nous sommes encore si nombreux à continuer de détourner le regard." Cette phrase prononcée par Greta Thunberg lors de sa nomination d’"ambassadrice des consciences 2019" par Amnesty International, rappelle l’état désolant de la crise écologique et une conflictualité qui se reflète entre autre dans un conflit entre une jeunesse inquiète qui du paradigme sociétal dans lequel nous restons et la génération des "boomers", confortables et désireux de le rester. Dans ce contexte le Kicks Festival de Charleroi, du 15 février au 20 mars, pose cette question: "peut-on être crédible quand on est ado?". Une question dont les tentatives de réponses se déclineront sous différentes formes.