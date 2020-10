Adeline Rosenstein met en scène le conflit israélo-palestinien

C’est l’histoire d’une terre marquée comme nulle autre par des siècles d’enjeux politiques, symboliques et imaginaires: l’antique Terre sainte, devenue Israël et Palestine. En six épisodes d’un théâtre documentaire sans concessions, Adeline Rosenstein retrace l’histoire de cette "question israélo-palestinienne" depuis l’expédition de Bonaparte en Égypte jusqu’à 1948: deux siècles de relations entre Occident et Orient portés à la scène. Prix de la critique "meilleure découverte" et Prix SACD du Spectacle vivant en 2016, cette conférence convoque des procédés théâtraux polyphoniques – notamment des témoignages d’artistes et des extraits de pièces du monde arabe – pour parvenir à déplier cette généalogie mouvementée, en expliciter les enjeux, les lieux et le lexique.