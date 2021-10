Amal, la marionnette migrante qui traverse l’Europe, arrive en Belgique

Son périple s’étend de la Turquie au Royaume-Uni. Ces 6 et 7 octobre, Amal sera à Bruxelles avant Anvers et Bouillon. Amal, c’est la voix de tous les migrants et de toutes les migrantes. Elle s’exprime par la danse, le chant et les mots des enfants.

Le projet s’appelle "The Walk" ("La Marche" en français) et vise à sensibiliser le grand public sur le dangereux parcours des migrantes et des migrants, et particulièrement celui des enfants non accompagné·e·s. Cette "Marche" nous fait découvrir l’histoire d’Amal, neuf ans, une marionnette de plus de trois mètres de haut créée par la Handspring Puppet Company, une des compagnies de marionnettes les plus prestigieuses au monde fondée en Afrique du Sud au début des années 1980. Elle représente une petite fille syrienne qui se fait la porte-parole de tous les enfants déplacés. En août dernier, elle a entrepris un long périple de 8.000 kilomètres qui la conduit de Turquie en Grèce, de Grèce en Italie, d’Italie en France, de France en Suisse, de Suisse en Allemagne, d’Allemagne en Belgique, avant un autre passage en France (Paris) jusqu’à, enfin, l’arrivée en novembre au Royaume-Uni.

Amal, née dans la "jungle"

Avant d’être incarnée en marionnette, Amal était le personnage d’une petite fille dans une pièce de théâtre montée entre Londres et Calais en 2015. La pièce s’appelle "The Jungle", en référence à la "jungle" de Calais, camp humanitaire et installations précaires qui rassemblaient les personnes migrantes désirant passer en Grande-Bretagne et que le gouvernement français a plusieurs fois démantelé. Dans cette "jungle", un théâtre avait été implanté par des artistes anglais. Un théâtre qui a rassemblé les histoires de centaines d’enfants incarnés par la petite Amal. La pièce a eu un grand succès dans le monde anglo-saxon. Les initiateurs de ce spectacle ont voulu sortir l’histoire d’Amal des théâtres, lui donner une place, une grande place, dans l’espace public à travers l’Europe.

"Nous espérons que 'La Marche' renforcera le mouvement de soutien pour des voies d’accès plus sûres." Beth Gardiner-Smith présidente de Safe Passage

C’est une initiative qui a été saluée par de nombreuses associations d’aide aux personnes réfugiées et migrantes: "Alors que les débats publics se polarisent et que les voies légales d’accès vers l’Europe se ferment, l’art a un rôle essentiel à jouer: changer le regard sur la migration et rassembler les gens. Nous espérons que 'La Marche' mettra en exergue les routes migratoires que les réfugiés sont contraints d’emprunter et qu’elle renforcera le mouvement de soutien pour des voies d’accès plus sûres", déclaraient ainsi Beth Gardiner-Smith, présidente de Safe Passage, qui veut garantir un accès légal et sans danger au Royaume-Uni pour les personnes qui fuient leur pays.

Amal à Bruxelles, Anvers et Bouillon

Aujourd’hui, Amal arrive en Belgique pour "partager un message d’espoir et d’humanité, en collaboration avec des artistes, pour la plupart en exil, pour créer un art original et visionnaire", explique la compagnie Good Chance qui fait voyager Amal à travers l’Europe. Les 6 et 7 octobre, la marionnette géante sera à Bruxelles, avant des étapes à Anvers les 8 et 9 octobre et à Bouillon le 10 octobre.

Amal prendra la direction des Abattoirs d’Anderlecht où elle dansera avec des artistes de parkour et de cirque sous la direction du chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui.

À Bruxelles, le programme commence à la Monnaie par un concert du chœur des enfants de La Monnaie. Ensuite, Amal prendra la direction des Abattoirs d’Anderlecht où elle dansera avec des artistes de parkour et de cirque sous la direction du chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui. Le spectacle veut "explorer les souvenirs traumatisants d’Amal sur sa terre natale".

Le lendemain, la journée d’Amal débutera au parc Maximilien. Elle se dirigera ensuite, par le quartier des Quais, vers le centre piétonnier et la Place de la Monnaie. Là est prévue une lecture des lettres d’enfants du monde entier ayant écrit à Amal, en présence de Joy Slam, Carl Norac et Taha Adnan. Le parcours et l’ensemble des performances bruxelloises sont accessibles gratuitement. Il n’est pas nécessaire d’avoir un Covid Safe Ticket pour y assister, mais le masque est obligatoire.