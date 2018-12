Anne Teresa De Keersmaeker: "Je penche vers un pessimisme réaliste"

Pour la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, l’année 2018 est à marquer d’une pierre blanche. Avec ses "Six concertos brandebourgeois" de Bach, elle a reçu un accueil triomphal à Berlin et New York. Mais le mouvement #metoo et l’état du monde ont jeté une ombre sur sa réussite.

La musique, c’est la grande affaire de la chorégraphe flamande Anne Teresa De Keersmaeker, et Bach en particulier, qui n’avait pas son pareil pour traduire la danse en notes. Sa célèbre "Chaconne" pour violon seul, avait inspiré à l’artiste un magnifique duo, en 2014, avec le chorégraphe français Boris Charmatz, lancé après que la violoniste baroque Amandine Beyer avait joué la pièce de Bach dans un Kaaitheater plongé dans le noir absolu. De l’émotion pure!

Peut-être avec un peu moins de bonheur avait-elle, en 2017, mis en gestes le contrepoint des six "Suites" pour violoncelle seul, trouvant dans l’épure du compositeur allemand cette même abstraction qui architecture sa propre chorégraphie, indiquée à la craie à même le sol, comme un théorème de géométrie.

Et, c’est maintenant au tour de "Six Concertos brandebourgeois", à nouveau avec Amandine Beyer qui emportera, à La Monnaie, du 5 au 9 janvier, une vingtaine de musiciens de l’ensemble gantois B’Rock, comme elle l’avait fait le 12 septembre dernier, à la Volksbühne de Berlin, pour la création du spectacle.

Mais, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, c’est dans la très populaire Broadway de New York que nous la joignons pour cet entretien qui va bien au-delà de ses intérêts artistiques. Le metteur en scène flamand Ivo van Hove, qui commence à s’y faire un nom, l’a en effet appelée à son chevet pour chorégraphier la musique de Leonard Bernstein et un "West Side Story" dont elle nous promet une relecture complète… "La chorégraphie originale est de Jérôme Robbins. C’est la première fois que la Fondation Robbins donne l’autorisation de créer une nouvelle chorégraphie, dit-elle. Nous sommes en train d’y travailler ici, à New York, avec une trentaine de personnes."

Quel est votre rôle dans ce "West Side Story"? Êtes-vous embauchée comme une sorte de sous-traitante pour la chorégraphie?

Je ne dirais pas les choses ainsi. La comédie musicale se trouve au carrefour du théâtre et de la danse. Je m’occupe plus de la danse et Ivo, de la mise en scène. Mais, au final, ces deux parties seront indissociables.

Avez-vous réfléchi longtemps avant d’accepter cette mission?

Oui. Après mon adaptation de "Cosí fan Tutte" de Mozart, il y a deux ans à Paris, j’avais décidé de focaliser sur ce que je préfère: danser et travailler avec mes danseurs en studio. Mais Ivo m’a proposé de participer à "West Side Story". That’s a once in a lifetime opportunity. Je parle à la fois de la pièce et de la collaboration avec Ivo. Mon principal souci, c’est de savoir comment je vais combiner tout cela avec mon travail à Bruxelles. Même si j’adore le projet d’Ivo, "Rosas" reste ma priorité.

"Broadway est très éloigné de mon univers. Son esthétique et sa mentalité sont différentes. Mais ces dernières années, Ivo y a fait souffler un vent nouveau."

Vous avez étudié à New York dans votre jeunesse. Broadway, est-ce un rêve qui se réalise?

En fait, je n’en ai jamais vraiment rêvé. Broadway est très éloigné de mon univers. Son esthétique et sa mentalité sont différentes. Mais ces dernières années, Ivo y a fait souffler un vent nouveau avec quelques productions. Il ne faut pas oublier que le "West Side Story" original était aussi très particulier. Jeremy Robbins avait fait ses armes dans le ballet classique et Leonard Bernstein venait, lui aussi, de la musique classique. À l’époque, on a dit de sa musique pour "West Side Story" qu’elle était trop sophistiquée pour Broadway. Il avait composé un mélange de jazz, de pop, de musique américaine et de musique classique occidentale. De la musique immortelle pour des mortels…

Après la première de vos "6 Concertos brandebourgeois", à la Volksbühne de Berlin, j’ai demandé à l’un de vos danseurs s’il fallait aimer la musique pour danser sur elle. Il a répondu: "Non, mais ça aide." Qu’en pensez-vous?

Qu’est-ce que cela veut dire, "aimer la musique"? Il y a de la musique qui invite à danser et d’autres moins. La musique atonale, ou la musique dissonante ou sans impulsion est moins accessible. Mais ce n’est pas le cas de Bach. Sa musique comprend toujours du mouvement. Et elle nous touche physiquement et émotionnellement.

Avez-vous d’autres projets avec Bach, après les six premières représentations?

Ce n’est pas encore terminé. En Occident, aucun autre compositeur n’a écrit autant d’œuvres que lui. Pour moi, il représente l’abstraction incarnée: le céleste et le terrestre sont tous deux ancrés dans sa musique. Bach a eu 20 enfants dont 11 sont morts. Il a aussi perdu sa première femme. Cela l’a amené à voir les vicissitudes de la vie comme un tout cosmique. Les questions qu’il se posait sont toujours aussi fondamentales. Qu’est-ce qu’il y avait avant moi? Qu’est-ce qu’il y aura après moi? Quelle est l’essence même de l’être humain? Ces questions se retrouvent dans sa musique.

Le soir de la première, 20 (ex-) collaborateurs de Troubleyn, la compagnie de Jan Fabre, se sont plaints du comportement déplacé de ce dernier. Saviez-vous que leur lettre allait être publiée?

Non, je n’étais pas au courant.

Quelle a été votre réaction quand vous en avez entendu parler?

(Long silence.) Que justice soit faite. Cette lettre n’était pas la première plainte. En mars, il y avait déjà eu des témoignages de comportements déplacés dans le monde des arts de la scène et un groupe d’artistes avait lancé un message sur le site engagementarts.be. En juin, le ministre flamand de la Culture, Sven Gatz (Open Vld), a publié une enquête sur les abus dans le secteur de la culture et des médias. Il a créé un numéro vert et mis au point un plan d’action. À ce moment-là, Jan Fabre a réagi dans une interview télévisée. Pour lui, il n’y avait pas le moindre problème. Je pense que c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Son déni du problème – ou son aveuglement total – a été considéré comme une provocation.

N’avez-vous jamais eu envie de téléphoner à Fabre après la publication de cette lettre?

Excusez-moi, mais je n’ai jamais rien eu à voir avec Jan Fabre. Ce n’est pas mon rôle de lui rappeler ses responsabilités.

On peut le comprendre, mais vous êtes une autorité mondiale dans le monde de la danse. Vous auriez pu prendre position…

Au printemps dernier, j’ai donné une longue interview à De Standaard où je me suis exprimée clairement sur cette problématique. Mais je ne suis pas juge et je ne prétends pas connaître la vérité. Je ne peux pas parler à la place des victimes. Vous savez ce que je regrette? Que les signataires de la lettre n’aient pas introduit une plainte en justice. Cela aurait lancé une enquête pénale formelle. Jan Fabre aurait pu se défendre. Pour lui maintenant, c’est la fin de l’histoire.

Juste après l’été, 60 chorégraphes ont signé une lettre dans laquelle ils se déclaraient solidaires avec les collaborateurs de Troubleyn et promettaient de ne plus se voiler la face. Vous n’avez pas signé…

Non. Je pense que ce n’est pas justifié que tout un secteur fasse son mea culpa. De plus, je trouvais le message étrange: nous n’avons rien fait, mais nous promettons que nous ne le ferons plus jamais… Je ne pouvais pas adhérer à cela.

Parle-t-on encore de l’affaire Fabre à New York?

Absolument. Une de ses représentations a eu lieu ici ces dernières semaines. Bien entendu, le sujet est revenu dans les conversations.

Est-ce que cela vous chagrine que cela ait jeté une ombre sur tout le secteur de la danse?

Ce problème n’est pas le monopole du monde de la danse. On le retrouve dans l’Église, le monde du sport, dans l’art. On le rencontre partout. Je trouve que cette prise de conscience est une bonne chose.

Avez-vous souvent été confrontée au sexisme dans votre carrière?

Non. Quand j’étais jeune, j’ai eu une expérience fâcheuse avec le mari d’une professeure de danse. Mais je n’ai pas vécu cette agression comme traumatisante. Ensuite, je n’ai plus eu à souffrir de comportements déplacés. Je sais qu’il est plus difficile pour les femmes que pour les hommes de faire carrière dans ce métier. Vous devez combiner trois éléments: être créative, être une bonne épouse et une bonne mère. J’ai pu le faire parce que j’avais un compagnon qui m’a soutenue. Ensuite, j’ai eu la chance d’avoir pu m’entourer d’une très bonne équipe avec "Rosas". J’ai eu la possibilité de m’organiser dans ma vie et ma famille pour exercer mon métier à temps plein. La plupart des femmes n’ont pas cette possibilité. J’ai souvent entendu des collègues masculins me dire: je peux travailler plus que toi parce que je n’ai pas d’enfants. C’est aussi du sexisme.

"Les chorégraphes développent un langage avec leurs danseurs. On y trouve un niveau élevé de dépendance et de responsabilité mutuelles."

À quel point la relation entre un chorégraphe et un danseur est-elle sensible?

Elle est peut-être bien la plus complexe parmi toutes les formes artistiques. J’ai toujours dit dans mes interviews que mon premier partenaire était la musique. Mais récemment, je me suis rendu compte que c’était faux. Mes principaux partenaires sont mes danseurs. Vous ne débarquez pas en leur disant qu’ils doivent faire ceci ou cela, non. Vous travaillez avec le "matériel" que les danseurs proposent. Un écrivain, un peintre ou un sculpteur travaille souvent en solo. Ce n’est pas le cas des chorégraphes, qui développent un langage avec leurs danseurs. On y trouve un niveau élevé de dépendance et de responsabilité mutuelles. Le point de départ de chaque chorégraphe devrait être que tout le monde donne le meilleur de lui-même. Et chacun travaille mieux lorsqu’il ou elle sent que son identité est respectée. Cela vaut aussi pour le chorégraphe. Je suis également vulnérable. En tant que leader, vous devez vous montrer fort, mais en même temps, vous ne pouvez pas cacher vos doutes. D’ailleurs, ce n’est pas possible. C’est pourquoi la chorégraphie est un art tellement subtil.

Ce n’est donc pas une bonne idée de crier sur vos danseurs pour les faire avancer…

C’est différent. Ça ne se fait pas. Sinon, vous n’êtes pas un bon leader. C’est tellement dépassé. Je voudrais encore dire quelque chose à propos du monde de la danse en Flandre. Le monde extérieur considère certaines personnes comme des chorégraphes, à leur corps défendant. Alain Platel ne se considère pas comme un chorégraphe, même s’il travaille avec des danseurs et décide d’une partie de la chorégraphie. Cela vaut aussi pour Jan Fabre. C’est un artiste plasticien, un homme de théâtre, mais pas un chorégraphe. Ce n’est pas un jugement de valeur. Mais ces personnes n’ont ni le savoir-faire, ni les compétences des vrais chorégraphes. Vous vous retrouvez face à des situations où les connaissances professionnelles des danseurs sont supérieures à celles du chorégraphe. Cela crée des tensions et, au final, cela pose des questions sur le statut d’auteur.

En mai, vous avez eu un accident de cheval et vous vous êtes fracturé un bras. Comment est-ce arrivé?

Ce n’est pas très important. Mon cheval en suivait un autre qui était au grand galop et qui a fait une embardée. Ce fut très violent.

N’était-ce pas trop dur après un tel accident?

Ce fut particulièrement difficile parce que nous étions au milieu de la préparation des "Concertos brandebourgeois". Je suis restée une semaine à la maison. Je ne pouvais pas rester plus longtemps.

Àvez-vous pensé que vous ne pourriez peut-être plus jamais danser?

J’y pense parfois, c’est vrai, dans des moments d’angoisse et de fatigue. C’est à ce moment-là que vous comprenez à quel point la danse est importante dans votre vie. À quel point vous aimez danser.

En mai, Lukas Dhont a remporté la Caméra d’Or à Cannes avec "Girl". Avez-vous vu le film?

Oui. Le jeune garçon, Victor Polster, m’a beaucoup impressionnée. Il est exceptionnel. Avec "Rosas", je n’ai jamais eu affaire à des transgenres. Ce que l’on remarque cependant, dans le monde de la danse, c’est que la division entre hommes et femmes est de plus en plus floue. Les frontières s’estompent.

Avez-vous du temps à consacrer aux autres formes artistiques? Allez-vous à des expositions ou des spectacles de collègues?

Souvent, mais pas assez. Quand j’ai le temps, je préfère la nature.

Avez-vous des regrets à propos de l’année écoulée?

Ce fut une année exceptionnelle pour "Rosas". Mais le monde n’est pas au mieux de sa forme. Je m’inquiète des changements climatiques et de la destruction progressive de la planète. Si nous ne changeons pas radicalement notre mode de vie, nous allons droit dans le mur. Nous devons prendre des mesures drastiques et faire des efforts à grande échelle. Nous devons, par exemple, replanter des forêts. Nous devons changer l’agriculture, la production et la distribution des denrées alimentaires. La vie sur terre ne disparaîtra pas. La question est de savoir quelle place sera réservée aux humains.

La culture peut-elle améliorer le monde?

Il faut être naïf ou prétentieux pour penser que la culture peut sauver la planète. La problématique est immense. L’impuissance aussi. Je pense que nous ne pouvons rien faire de mieux qu’essayer de vivre en harmonie avec notre propre corps et avec les autres humains, les animaux et les plantes dans notre environnement.

Dans trois jours, c’est Noël. Êtes-vous une "Mère Noël"?

Qu’est-ce qu’une Mère Noël?

Se retrouver ensemble autour du sapin…

Pour moi, Noël est une fête de famille. Je viens d’une famille catholique. Chez nous, Noël était une fête spirituelle et pas la fête des cadeaux. On nous racontait l’histoire d’un homme et d’une femme qui étaient en fuite avec un nouveau-né. Nous allions à l’église et nous terminions par un bon repas. À l’époque, Noël était encore Noël. Aujourd’hui, Noël c’est le marché de Noël.