"Breaking the Waves" ou l'invincible bonté

"Breaking the Waves", adaptation scénique du film de Lars von Trier, est créé en français à Liège. Et Bess, ce petit cœur d’or qui donne son corps, y émeut encore…

Théâtre "Breaking the Waves" Note: 4/5 Déconseillé aux moins de 16 ans. D’après le scénario de Lars von Trier. Mise en scène de Myriam Muller. Avec Mathieu Besnard, Louis Bonnet, Olivier Foubert, Brice Montagne, Valéry Plancke, Clotilde Ramondou, Brigitte Urhausen, Jules Werner, Chloé Winkel. Au Théâtre de Liège, du 27/2 au 2/3: www.theatredeliege.be

C’est l’histoire d’une fille frappée d’une maladie orpheline – rare et grave, donc: la bonté. Bess McNeill, femme-enfant un peu simplette, a épousé, avec l’accord de sa communauté religieuse très orthodoxe, Jan, un brave gars venu d’ailleurs. Mais, à l’instar de la colonne vertébrale du marié qu’un accident en mer rend tétraplégique, leur bonheur se brise, tel des vagues sur des rochers. Alors, pour conférer au couple un semblant de sexualité active, Bess accepte de se livrer à d’autres, et de raconter. De plus en plus généreuses, déviantes et dangereuses, ces relations extraconjugales lui seront fatales – mais bénéfiques à Jan, qui guérira. Pureté absolue? Insupportable perversité? Quand sort le film de Lars von Trier, en 1996 (avec une Emily Watson débutante, en Bess sacrificielle), le public oscille entre une admiration sans borne pour ce portrait audacieux, percutant d’une adoratrice absolue, et un dégoût face aux images morbides de sa déchéance physique, morale et masochiste. Le film finira par remporter le Grand Prix du jury au festival de Cannes, et le César du meilleur film étranger.

C’est l’histoire d’une fille frappée d’une maladie orpheline rare et grave, donc: la bonté.

créé en français, au Théâtre de LiègeMyriam Muller "Dieu a donné à tous un talent. J’ai toujours été bête, mais je suis bonne à ça", affirme une Bess rebelle en Converse et pull tricoté, incarnée par Chloé Winkel, aussi juste, durant deux heures, dans sa charitable fragilité que dans sa débauche sans limite. Si l’interprétation de ses partenaires paraît parfois inégale (mais Jules Werner campe un excellent Jan physiquement diminué), la jeune actrice belge au parcours atypique (elle est aussi mannequin, historienne de l’art et violoniste) porte littéralement la pièce, en petit chaton boudeur entêté. Comme nous, elle devine que ses péchés n’en seront jamais de vrais, parce que sa bonté instinctive et aveugle – et simple comme la vie, en fait – réside, silencieuse, au plus profond du cœur humain. Elle pleure beaucoup, sur scène. Et le public, quelquefois, laisse aussi rouler des larmes…

Bande annonce du film de Lars von Trier