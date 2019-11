Bruxelles est-elle trop petite pour deux festivals du film?

L’affaire est brumeuse. Les deux festivals poursuivent le même but, à savoir la promotion du cinéma belge et indépendant au niveau international tout en assurant la promotion de Bruxelles. Aujourd’hui, le FIFB semble peu apprécier l’ombre que lui porte le Brif, son nouveau concurrent, lancé en 2018. Et le premier, on l’a dit, souhaite que la justice force le second à changer de nom. "On reproche au Brif d’avoir créé la confusion. Il est compliqué de distinguer les deux festivals concernés", a plaidé Stephanie Ngay-Katalay (Orbius), l’avocate du FIFB.